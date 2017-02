Segurança 10/02/2017 | 21h05

Três pessoas são presas com armas e droga no bairro Itoupava Central

Foto: Polícia Militar / Divulgação

Três homens foram presos pela Polícia Militar com armas, munições e droga na Rua Carl Dettmer, no bairro Itoupava Central, em Blumenau, na manhã desta sexta-feira. Segundo os policiais, os suspeitos estavam monitorando uma residência na Rua Augusto Viviane, onde havia um automóvel Gol com registro de furto. Eles teriam deixado a casa com dois veículos, um Gol furtado e um Corsa.



Os policiais acompanharam os veículos e montaram uma barreira na Rua Gustavo Zimmermann, mas os suspeitos do Gol abandonaram o veículo e fugiram para o mato. Já os ocupantes do Corsa fugiram em sentido contrário, abandonando o veículo no final da Carl Dettmer.



Dois suspeitos, um homem de 30 anos e um de 18, foram encontrados na casa de um terceiro elemento, um homem de 23 anos, que também foi detido. Após buscas na residência foram apreendidos embaixo do sofá dois revólveres municiados – um calibre .38 com numeração raspada e um calibre .22, além de uma pequena porção de crack e uma balança de precisão.



Os suspeitos já possuiriam passagens policiais e um deles seria irmão de um dos detentos que fugiram da Penitenciária Industrial de Blumenau na segunda-feira – ele foi recapturado no dia seguinte. Todos os envolvidos foram encaminhados ao Presídio Regional de Blumenau.