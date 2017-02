Três homicídios são registrados em menos de 24 horas em SC

Segurança 06/02/2017 | 10h47 Atualizada em

As últimas 24 horas foram violentas em Santa Catarina. Conforme relatório da Polícia Militar (PM-SC), três homicídios e duas tentativas foram registrados no Estado. Ainda, no mesmo relatório, todas as ocorrências envolviam vítimas ou suspeitos com passagens pela polícia por tráfico de drogas. Mesmo com o grande número de ocorrências e buscas feitas, ninguém foi preso em flagrante.

O primeiro homicídio ocorreu no início de domingo. Por volta das 19h, no bairro Santa Helena, em Lages, uma discussão terminou com a morte de um homem de 22 anos. No Boletim de Ocorrência (BO), o suspeito do crime teria atingido a vítima com diversos golpes de faca. Mesmo com buscas, nenhum suspeito foi encontrado. O jovem chegou a ser encaminhado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda na ambulância.

Ainda no domingo, o corpo de um adolescente de 17 anos foi encontrado nos Ingleses, em Florianópolis. Perto das 22h, moradores ouviram disparos e acionaram a PM que esteve no local, mas não encontrou o suspeito. Já nesta madrugada, em Forquilhinha, às 2h30min, uma troca de tiros terminou na morte de um jovem de 20 anos. Segundo informações, próximo da residência da vítima foi visto um carro e uma motocicleta rondando a residência momentos antes do crime. Ninguém foi preso.

Já as duas ocorrências que registraram somente em feridos aconteceram em São José e em Joinville. No domingo, por volta das 19h, na rua Antônio Jovita Duarte, Forquilhinhas, na Grande Florianópolis, pessoas passaram atirando contra um homem de 38 anos que foi atingido no tórax. A vítima foi encaminhada ao Hospital Regional e passa bem. No Norte do Estado a tentativa de homicídio aconteceu às 22h20min de domingo. Um rapaz de 19 anos foi atingido na mão por uma bala. Os suspeitos também não foram capturados.

