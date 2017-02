Toshiba adverte para enormes perdas por possíveis irregularidades contábeis

Tóquio 14/02/2017 | 07h28

A Toshiba advertiu nesta terça-feira que sofrerá enormes perdas no exercício 2016-2017 pela depreciação de ativos de sua filial nuclear nos Estados Unidos e disse estar investigando possíveis irregularidades contábeis em uma de suas operações.

Após o anúncio, que foi divulgado várias horas mais tarde em relação ao previsto, as ações do conglomerado japonês afundaram 8% na bolsa de Tóquio, diante das suspeitas de um escândalo contábil relacionado à Westinghouse, sua companhia de energia nuclear nos Estados Unidos.

Segundo as previsões da Toshiba, as perdas líquidas serão de 390 bilhões de ienes (3,4 bilhões de dólares) no ano fiscal que termina em março, consequência da desvalorização dos ativos da Westinghouse em mais de 700 bilhões de ienes.

A Toshiba, que em 2015 foi envolvida em um caso similar, pediu mais tempo, até 14 de março, para submeter seus resultados às instâncias reguladoras. O objetivo do adiamento é investigar possíveis manipulações contábeis em sua filial americana.

Concretamente, o grupo está investigando as circunstâncias da compra por parte da Westinghouse da companhia CB&I, que fabrica usinas nucleares.

A empresa também explicou que seu presidente Shigenori Shiga renunciará, embora seguirá na Toshiba.

"Se houver a possibilidade de que os controles internos fiquem invalidados, isso pode afetar os resultados trimestrais", disse a Toshiba em um documento que explica as razões para adiar a publicação de seus resultados.

