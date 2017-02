Torcedor do Cruzeiro recebe caixa de desodorantes e brinca: "Foi a gota d'água"

Reclamação que deu certo 24/02/2017 | 11h23 Atualizada em

O torcedor Matheus Eleutério foi um dos principais assuntos do Twitter nesta quinta-feira ao ter uma discussão com o perfil oficial do Mineirão. Ele teve que colocar um desodorante no lixo para poder acessar o estádio na partida do Cruzeiro contra o São Francisco-PA, pela Copa do Brasil, na última quarta.

— Vou a praticamente todos os jogos. Às vezes eu saio direto do trabalho, da faculdade, e não tenho como passar em casa. Já deixei carregador de celular, escova de dente, guarda-chuva, desta vez foi a gota d'água. Eles me disseram: "Ou você joga fora ou você não vai ver o jogo". Eu disse: "Vou jogar fora, mas não via ficar assim, não" — brincou.

Matheus foi ao Mineirão nesta sexta para ser "ressarcido".



— Eles entraram em contato para eu ir no estádio na sexta, hoje, que eles iam conversar comigo sobre o estatuto. Acabei de chegar de lá. Eles me deram a mais, agora eu tenho desodorante até conquistar o campeonato — contou.

O estádio proíbe a entrada de desodorante aerosol por ser um material inflamável.