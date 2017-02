Toni Nadal não vai mais treinar Rafael Nadal

Roma 11/02/2017 | 11h53

Toni Nadal, tio e treinador do tenista espanhol Rafael Nadal, anunciou neste sábado que não vai mais acompanhar o sobrinho no circuito ATP a partir da próxima temporada.

"Esta é minha última temporada com Rafa. A partir do próximo ano, vou me dedicar exclusivamente à minha academia de Manacor. Quero formar novos talentos, que é o momento mais delicado", afirmou Toni Nadal em declarações ao site Tennis Italiano.

"As relações com meu sobrinho continuam excelentes. Durante todos esse anos, nunca passamos por um momento de crise", esclareceu o treinador.

"Até os 17 anos de Rafa, eu decidia tudo. Depois chegou Carlos Costa como manager, o pai de Rafa também se aproximou, cada um com sua opinião. A cada ano eu decidia cada vez menos e chegaria o momento em que eu não decidiria nada", explicou Toni.

Desde o final do ano passado, o ex-tenista Carlos Moyá se uniu ao time de Nadal como treinador adjunto.

* AFP