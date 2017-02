Toni Nadal confirma que não treinará Rafael Nadal em 2018

Madri 14/02/2017 | 14h46

O tio de Rafael Nadal, Toni, confirmou nesta terça-feira à AFP que não irá mais treinar o sobrinho em 2018, deixando o cargo na próxima temporada para o ex-tenista Carlos Moyá, recentemente incorporado à equipe técnica de 'Rafa'.

"A decisão veio de mim", declarou Toni Nadal em entrevista telefônica à AFP, explicando que "para este ano não muda nada" e que seguirá junto ao sobrinho até o fim da atual temporada.

"Tenho certa idade, já rodei muito, há algum tempo ficou mais difícil quando tenho que viajar, aqui tenho meus filhos", explicou o técnico, de 55 anos, que considera que a chegada de Moyá permitirá uma transição tranquila que resultará em sua saída como técnico de Rafael Nadal.

"É a consequência, e é absolutamente natural. Não é um problema. Para mim, o que me importou a vida toda é que as coisas deem certo para Rafael", completou Toni Nadal, que treina Rafa desde que este tinha três anos de idade.

"As coisas foram suficientemente bem neste início de ano, foi um grande acerto a incorporação de Carlos, entendo que Rafa está muito bem servido com Francis (Roig, colaborador de Toni Nadal), Carlos...", afirmou o tio de Rafael Nadal, que não escondeu seu desejo de voltar a se dedicar mais a formação de jovens na academia recentemente inaugurada pelo sobrinho em Maiorca, na Espanha.

"Com a academia, me deu um grande prazer estar aqui, algo que antes eu não tinha. A nível profissional, tenho a possibilidade de poder trabalhar aqui na academia, adoro estar envolvido na formação e poder ajudar as crianças", explicou.

