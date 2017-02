Teste de vestiário decidirá se Camilo, do Botafogo, jogará contra o Colo-Colo

Dúvida 08/02/2017 | 12h56 Atualizada em

Além das dúvidas táticas — especialmente entre Roger e João Paulo —, o Botafogo pode ter um desfalque por questões físicas para o jogo contra o Colo-Colo, na noite desta quarta-feira, em Santiago (CHI). É Camilo, que sente dores na coxa direita e vai ser submetido a um teste de vestiário para avaliar se poderá ou não entrar em campo.

Por conta do desconforto no músculo adutor, o camisa 10 não participou dos trabalhos táticos no Chile, na segunda e na terça-feira. O tratamento é intensivo por conta do tempo exíguo para recuperação. Após o último treino, o técnico Jair Ventura havia garantido força máxima.

— Vamos com força total. Airton também, está todo mundo bem. Agora, cabe ao treinador decidir. Já tenho decidido, mas não vou passar para vocês (jornalistas) — brincou com os presentes.



A princípio, era o camisa 5 quem preocupava. Na primeira partida, no Estádio Nilton Santos, ele precisou ser substituído no intervalo após uma lesão no cotovelo esquerdo. Contudo, a recuperação foi rápida.