Terremoto de magnitude 5,7 atinge a região central da Colômbia

América Latina 06/02/2017 | 12h48 Atualizada em

Um terremoto de 5,7 de magnitude com epicentro no centro da Colômbia sacudiu, nesta segunda-feira, grande parte do país, incluindo a capital Bogotá. No entanto, não há relatos de vítimas ou danos até o momento, conforme fontes oficiais.



"Às 8h02min (11h02min de Brasília) foi registrado um terremoto de 5,7 de magnitude e epicentro em Huila (centro)", indicou o Serviço Geológico Colombiano.

O órgão indicou que o terremoto foi sentido em várias localidades, incluindo Cali, a terceira maior cidade colombiana.

