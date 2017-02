Tensão entre policiais marca apresentação de quadrilha de assaltantes na Deic 

Confronto em São João Batista 14/02/2017 | 12h11 Atualizada em

A apresentação de uma quadrilha de assaltantes na manhã desta terça-feira em Florianópolis na sede da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (Deic) acabou sendo marcada por forte clima de tensão e até uma confusão de bastidores entre os policiais civis e um tenente da Polícia Militar (PM) de São João Batista, a cidade em que criminosos trocaram tiros na madrugada de sábado com a Polícia Civil.

A entrevista coletiva com a direção da Deic estava marcada para as 10h, mas atrasou por causa de um fato no saguão da unidade testemunhado por jornalistas. Um homem à paisana, de bermuda e camisa, que depois se identificou como sendo o tenente da Polícia Militar de São João Batista, Paulo Renato Farias, discutiu com policiais civis. O tenente queria participar da entrevista no auditório, mas não conseguiu.

Ele então foi levado para uma sala por delegados e até uma algema foi solicitada no plantão. A informação dada por policiais civis é que o PM seria autuado, mas não foi divulgado o motivo específico. Na coletiva, o diretor da Deic, delegado Adriano Bini, que estava visivelmente tenso, disse ao final que esse assunto envolvendo o policial militar seria resolvido internamente no âmbito competente. A Secretaria de Segurança Pública não enviou representante para a coletiva, em que participaram cinco delegados.

Ao final, esteve no local o diretor de Inteligência da SSP, delegado Mauro Rodrigues. A reportagem apurou que o tenente estaria descontente pelo fato de a PM não ter sido avisada previamente da operação em São João Batista e que supostamente os militares teriam corrido risco. Durante a entrevista, o diretor da Deic afirmou que a Polícia Civil agiu com quatro equipes em São João Batista e posicionou uma delas em frente ao quartel da PM justamente para proteger os policiais militares, já que a quadrilha costuma atirar contra as bases militares durante os roubos a banco.

O diretor da Deic declarou que a PM não foi informada da operação para evitar o vazamento de informações na rede de rádios da PM, a qual segundo ele poderia ser interceptada pelos assaltantes, que então ficariam sabendo da investigação da Polícia Civil.

Assaltantes são do Rio Grande do Sul

Três assaltantes morreram na frente do Banco do Brasil em confronto com a Deic. Eles são do Rio Grande do Sul, têm antecedentes criminais e foram identificados como sendo Lúcio Mauro Lau, Anderson da Silva Santos e Marcelo de Oliveira Flores da Silva.

O assaltante baleado no local e que está hospitalizado, segundo a Deic, é Jaider Torão Ferreira Júnior, também do Rio Grande do Sul. Foram presos em São João Batista outras três pessoas que fariam parte da quadrilha. Duas delas tiveram os nomes divulgados: Joelci Padilha Pimentel e Enio Sampate de Oliveira. Também há um terceiro preso que seria um empresário local de São João Batista suspeito de dar guarida ao bando.

— Tratam-se de assaltantes extremamente perigosos, violentos, que fazem reféns e agem com ameaças. Os policiais civis arriscaram a sua vida em defesa da sociedade de São João Batista e da sociedade catarinense. O recado que eu dou é que aqui em Santa Catarina marginais não vão se criar — disse o diretor da Deic.

O delegado da Deic, Anselmo Cruz, responsável pela operação e ferido no tiroteio, ainda está hospitalizado, mas não corre risco de morte. Um agente da Deic que também foi ferido já teve alta. A reportagem do DC tentou contato por telefone celular com o comando da PM na manhã desta terça-feira para falar sobre o episódio na Deic e também sobre a ação em São João Batista. A ligação, no entanto, não completou.



A Comunicação Social da Polícia Militar informou que irá se manifestar por meio de nota oficial.

