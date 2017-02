tenista canadense recebe multa de $7.000 por bolada em árbitro

Londres 06/02/2017 | 15h57

O canadense Denis Shapovalov foi multado com 7.000 dólares por ter acertado uma bolada no árbitro do duelo da Copa Davis contra a Grã-Bretanha, um gesto que valeu a desclassificação de seu país, anunciou nesta segunda-feira a Federação Internacional de Tênis (ITF).

Shapovalov, 17 anos e 234º da ATP, foi desclassificado ao descarregar a raiva por ter tido o saque quebrado acertando uma bolada com muita força na cara do árbitro principal do jogo.

O britânico Kyle Edmund vencia a partida por 6-3, 6-4 e 2-1 no momento do incidente.

"Shapovalov foi multado em 7.000 dólares, logo após ter sido desclassificado por conduta antiesportiva, depois de acertar o árbitro Arnaud Gabas no olho com uma bolada, durante o quinto confronto do duelo válido pelo Grupo Mundial contra a Grã-Bretanha", publicou a ITF, organizadora da Davis.

"Logo após ter o saque quebrado no terceiro game, Denis Shapovalov acertou uma bola com força, sem intenção, no olho esquerdo do árbitro, que precisou de atendimento médico", completou.

Shapovalov pediu desculpas por sua atitude na rede social Twitter: "Não há desculpa para este comportamento, assumo toda a responsabilidade por minhas ações. Sinto muito pelo senhor Gabas, com quem me desculpo pessoalmente. Sinto muito por deixar sem Copa Davis meus companheiros e meu país".

Gabas precisou ser levado a um hospital em Ottawa, cidade canadense onde era disputado o duelo, por precaução, devido ao hematoma e inchaço que tinha ao redor do olho esquerdo após o forte golpe.

A Grã-Bretanha jogará contra a França nas quartas de final da Copa Davis, em abril.

