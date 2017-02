Técnico do Criciúma pede que torcida evite vaias aos atletas: "Prefiro que seja eu"

força da arquibancada 26/02/2017 | 07h00 Atualizada em





Foto: Caio Marcelo / Especial





Depois de sair atrás do placar e buscar a virada duas vezes diante do Metropolitano, o Criciúma saiu de campo um pouco contrariado. A torcida cobrou muito dos atletas, principalmente depois dos quatro gols sofridos, e a falta de apoio incomodou o técnico Deivid. Com um time titular improvisado e somente quatro jogadores no banco, o treinador valoriza a vitória e o esforço do grupo, e pede mais compreensão por parte do torcedor.



— Eu não vejo problema nenhum o torcedor vaiar, cada um tem uma opinião, não adianta vaiar os atletas, prefiro que seja eu, tem que deixar os meninos jogarem, passar tranquilidade. Passamos o Altos porque, a torcida foi lá para trás do gol, aquilo ali passa confiança, correndo junto, jogando junto, você não tem noção. Acabou o jogo, tem a sua opinião, mas é uma carga emocional que eles estão carregando aqui dentro, alguns jogadores estão sentido a pressão. O torcedor está magoado porque carrega coisas lá de 2014 (quando o Criciúma caiu para a Série B do Brasileirão) — defendeu o treinador.



Esse é o segundo jogo do Catarinense este ano que o Tigre leva quatro gols, o outro foi na derrota por 4 a 2 para o Figueirense. O número preocupa o treinador, que espera corrigir algumas questões no setor defensivo antes do próximo jogo, quarta-feira, diante do Tubarão. A equipe que vai para a partida também está indefinida, já que o Avaí conquistou com antecipação o título do turno, e por isso alguns atletas do Tigre podem ser poupados.



— A gente não pode tomar oito gols em dois jogos, eu sempre falo que se a gente não tomar o gol, a gente ganha, pois gol a gente vai fazer.Só não fizemos contra o Avai, os outros jogos fizemos, por isso que eu gosto de consertar a defesa. Eu não estou tendo tempo para trabalhar, não é desculpa,agora vou ter uma semana boa, três dias, tem que ver o fato do Avaí já ter conquistado o primeiro turno, recuperar jogadores, quantas vezes eu repeti o time esse ano? Tem jogador que entrou em todos — comenta o treinador.

Leia mais:

Em jogo de nove gols, Criciúma vence o Metropolitano por 5 a 4

Criciúma sofre apagão, leva três gols em seis minutos e perde para o Inter

Deivid fala sobre adequações na escalação do Criciúma: "Sempre em manutenção"