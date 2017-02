Técnico do Criciúma desabafa após revés: "Uma vergonha essa arbitragem de SC"

Não gostou nada 13/02/2017 | 07h45 Atualizada em

O técnico Deivid não mediu as palavras após a derrota do Criciúma por 4 a 2 para o Figueirense. Após a partida, em entrevista coletiva, o treinador do Tigre fez duras críticas ao trio de arbitragem formado por William Machado Steffen, Alex dos Santos e Henrique Neu Ribeiro. O Tigre teve um gol anulado após um cabeceio de Raphael Silva, mas a posição do zagueiro era legal.

- Horrível esse trio de arbitragem, mais uma vez eu tive um gol anulado. É uma vergonha essa arbitragem de Santa Catarina. Esse William é muito fraco! Toda a vez é contra o Criciúma. Foi assim com o Avaí, e até onde vai parar isso? Ele tem que apitar pros dois lados da mesma maneira - desabafou o treinador.

O comandante também disse que o time voltou muito desatento na segunda etapa de partida no Scarpelli.

- Tomamos dois gols de falta de atenção. Conseguimos neutralizar, voltamos para o segundo tempo com uma desatenção enorme. Não podemos tomar quatro gols dessa maneira, Figueirense criou quatro chances e fez quatro gols e nós não conseguismo tirar vantagem da situação adversa deles, da torcida criticando. Mas agora é trabalhar e pensar nos jogo de quinta-feira. Temos que aprender com os erros para não acontecer mais isso no decorrer do ano - completou.

O Tigre volta a campo nesta terça-feira, pela Primeira Liga. O time enfrenta o Brasil de Pelotas, às 21h30min, fora de casa.

Com dois de Hélder, Figueirense faz 4 a 2 no Criciúma pelo Catarinense

Foto: Leonardo Gomes / Agência RBS

Foto: Arte DC / Arte DC