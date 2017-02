Técnico do Avaí confirma retorno de Marquinhos contra a Chapecoense

M10 de volta 07/02/2017 | 19h29 Atualizada em

O Avaí vai receber a Chapecoense com força total na partida desta quarta-feira, pela 4ª rodada do Campeonato Catarinense. Isso porque o maestro do elenco azurra está de volta, após ser poupado na vitória sobre o Tubarão. O técnico Claudinei Oliveira confirmou o retorno do meia em entrevista coletiva nesta terça-feira. Com o capitão no time, o atacante Júnior Dutra volta para o banco de reservas.



- Com relação ao Marquinhos, a gente tem esse cuidado com ele, para usar a temporada, queremos evitar ao máximo a lesão muscular dele. Ele vai voltar normalmente. O Dutra sentiu o desgaste, jogou quase todo o jogo inteiro e ninguém esperava que ele fosse sair jogando. Agora todo mundo quer que ele seja o titular. Ele substituiu o Marquinhos e ele espera - disse o treinador do Leão.

Segundo o comandante, o duelo na Ressacada, às 20h30min, será encarado como uma decisão.

- Temos que jogar como se fosse uma final, como se fosse uma decisão. Você não pode abrir mão de nenhum jogo, todos valem três pontos, não tem mais importante ou menos - completou.

Confira os 22 nomes relacionados para a partida



Goleiros: Douglas e Kozlinski

Zagueiros: Betão e Maurício

Laterais: Alemão, Capa, Gustavo Santos, João Paulo e Leandro Silva

Volantes: Ferdinando, Judson e Luan

Meias: Caio César, Lucas de Sá, Diego Jardel e Marquinhos

Atacantes: Denilson, Junior Dutra, Marcelinho, Romulo, Santarém e Toshi

Leia também:



Betão renova com o Avaí até 2018

Avaí faz o seu melhor início do Catarinense desde 1999

Avaí x Chapecoense: ingressos já estão à venda

Veja mais notícias sobre o Avaí

Acesse a tabela do Campeonato Catarinense



Clique na imagem abaixo e confira o especial do Catarinense

Foto: Leonardo Gomes / Agência RBS