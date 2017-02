Técnico do Avaí alfineta Federação Catarinense após derrota do Leão na Primeira Liga

Calendário 01/02/2017 | 08h00 Atualizada em

O resultado não agradou, mas o desempenho dos reservas do Avaí na derrota por 1 a 0 para o Londrina, pela Primeira Liga, na terça-feira à noite, na Ressacada, deixou o técnico Claudinei Oliveira feliz. Abertamente, o comandante do Leão falou que tomou essa atitude para priorizar o Campeonato Catarinense, onde o time entra em campo já nesta quinta-feira, às 21h, contra o Metropolitano.

- Acho que é humanamente impossível jogar terça e quinta com os mesmos jogadores. A gente optou por priorizar o Estadual, descansar os atletas e dar uma chance aos que vinham merecendo. Pesou um pouco a perna, nosso time sentiu o ritmo de jogo, mas entramos com sete jogadores formados no Avaí. Uns corresponderam muito bem - explicou o treinador.

Na avaliação do técnico, mesmo com a derrota, ele tem mais motivos para elogiar, do que para criticar a equipe.

- Dentro da minha ótica, eles fizeram um bom jogo. Parabenizei eles no vestiário. A gente lamenta dos jogos terem sido na terça e na quinta-feira, o torcedor veio em bom número (1.637 pessoas). Quero agradecer o apoio a essa jovem equipe. O que posso tirar de negativo é que a Federação Parananese mudou de data o jogo que o Londrina tinha no meio da semana e a Federação Catarinense não mudou nosso jogo. Temos um jogo na quinta-feira marcado e optamos por manter os principais jogadores para o jogo com o Metropolitano - completou Claudinei Oliveira.

Avaí e Metrô entram em campo nesta quinta-feira, às 21h, na Ressacada, pela segunda rodada do Campeonato Catarinense.

