Técnico da Chapecoense fala do desempenho dos remanescentes

Com um elenco praticamente novo, somente três nomes que vestiam a camisa da Chapecoense no ano passado permaneceram no time nesta temporada. Os meias Nenén e Martinuccio, além do volante Moisés Ribeiro, tiveram seus contratos renovados. A torcida, porém, só assistiu um dos jogadores iniciar a partida como titular.

Aos 34 anos, o veterano Nenén foi o único que começou jogando até o momento e, segundo o técnico Vagner Mancini, sua presença foi de muita importância, principalmente no último jogo, quando estreou no Catarinense.

- O Nenén tem se mostrado um atleta muito importante dentro do sistema de jogo. Nesse último jogo [domingo, contra o Inter de Lages] ele soube dosar quando o time tinha que correr e ter posse de bola – elogiou o técnico.

Nenén está na Chapecoense desde o acesso a série C, em 2009 Foto: Sirli Freitas / Chapecoense

Titular também na partida desta quarta-feira, diante do Tubarão, Nenén possui um diferencial para o treinador: enquanto os demais meias têm como característica a velocidade, o jogador é um `meia cerebral¿.

- Enquanto ele tiver fôlego, é uma peça importante – afirmou.

Mancini não garantiu titularidade sempre para Nenén e afirma que já conversou sobre isso com o jogador. Mas diferente do veterano, Martinuccio ainda não começou jogando. O argentino até jogou por alguns minutos no amistoso contra o Palmeiras e, pela Primeira Liga, contra o Joinville, só entrou em campo aos 32 do segundo tempo para substituir Dodô. Já na primeira rodada do Catarinense, se quer foi relacionado.

Questionado sobre a decisão, o técnico Vagner Mancini justificou:

- Pelo o que tenho visto nos treinos, a intensidade de jogos dos outros atletas está mais alta. Eu só posso levar 20, 21 dependendo do jogo, e eu não posso priorizar um atleta que todo mundo gosta se dentro de campo a intensidade de jogo dele está menor, isso serve pra qualquer jogador – disse.

Já em relação ao volante baiano Moisés Ribeiro, o clube informou que o jogador segue em um processo de transição depois de sofrer uma lesão no joelho. No ano passado, Moisés jogou até a metade de 2016, quando se machucou gravemente e ficou em recuperação.

