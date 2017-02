Suspeito morre em troca de tiros com fuzileiros navais no Rio

Reforço militar 15/02/2017 | 16h23 Atualizada em

Uma troca de tiros envolvendo fuzileiros navais e dois suspeitos de roubo deixou uma pessoa morta na manhã desta quarta-feira, segundo dia de patrulhamento das Forças Armadas na região metropolitana do Rio de Janeiro.



Segundo o Ministério da Defesa, os militares patrulhavam as imediações da Rodoviária Novo Rio, na zona portuária da cidade, quando houve o confronto. Os suspeitos tentavam roubar uma moto, e apenas um deles estaria armado. Segundo a nota, os militares atiraram apenas contra ele, que foi baleado e morreu no local.



Duas faixas da Avenida Brasil foram interditadas para aguardar a chegada da perícia. O caso será investigado por inquérito policial-militar, e o corpo será encaminhado ao Instituto Médico-Legal.



O emprego de militares no Estado do Rio de Janeiro foi anunciado na terça-feira pelo ministro da Defesa, Raul Jungmann, como medida preventiva. Batizada de Operação Carioca, a ação envolve 9 mil militares.



Tropas do Exército foram escaladas para patrulhar a Transolímpica e pontos da Avenida Brasil, além da orla de Niterói e áreas de São Gonçalo. Fuzileiros navais foram destacados para o centro e a zona sul do Rio, o que inclui o local do tiroteio registrado nesta quarta-feira.



O deslocamento de tropas federais para o patrulhamento ocorre em um momento em que o estado lida com protestos de familiares de policiais militares, causando bloqueios em alguns batalhões. O objetivo do reforço é liberar contingente da Polícia Militar para outras atividades.



Segundo a PM, "todos os meios estão sendo usados para colocar policiamento nas ruas nos locais em que há impasse com manifestantes". A PM afirma que busca o diálogo com os manifestantes, que cobram o pagamento de horas extras dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, décimo terceiro salário e prêmios que deveriam ter sido pagos pelo cumprimento de metas.



Os militares das Forças Armadas também vão ficar a postos como força de reserva no policiamento da Assembleia Legislativa do estado, onde a discussão da privatização da Companhia de Águas e Esgotos e do aumento da contribuição previdenciária de servidores públicos têm motivado protestos frequentes. O policiamento no local já conta com a Polícia Militar e a Força Nacional, e as tropas federais serão "uma terceira linha", segundo Jungmann.