Suspeito de esfaquear filho e ex-enteada em Camboriú se apresenta à polícia em Itapema, no litoral Norte

Apontado pela polícia como principal suspeito das tentativas de homicídio praticadas contra o próprio filho, de 14 anos, e da ex-enteada, de 17 anos, o pescador Jardel Manoel Camilo, 31 anos, se apresentou à polícia no fim da tarde desta terça-feira. Ele estava desaparecido desde a noite de segunda-feira, quando o rapaz e a moça foram atacados com golpes de faca em Camboriú, no litoral Norte de SC.

Jardel estava acompanhado de um advogado ao se apresentar na Delegacia de Itapema. Segundo informações repassadas pelo plantão da delegacia, ele ficará detido porque já havia um mandado de prisão preventiva expedido contra ele. Jardel deve ser levado para uma unidade prisional, mas até as 20h30min desta quarta-feira ele ainda passava por exames de corpo de delito.

Suspeito estava drogado no momento da ocorrência

Conforme o relato da PM após o atendimento da ocorrência na segunda, o suspeito estava sob o efeito de drogas no momento do crime. Ele teria atingido os dois jovens sem qualquer aviso e fugiu do local a pé, sem camisa e de bermuda. Os dois adolescentes passaram por cirurgia e a situação dos dois é estável.

O rapaz tinha perfurações no peito e nas costas, enquanto a garota foi atingida no peito. A ex-companheira do suspeito e mãe da menina é uma policial militar. Ela não estava na casa, mas foi até o local e acompanhou as vítimas até o hospital junto do Samu.