Suspeitas de irregularidades na Secretaria de Planejamento de Balneário Camboriú podem resultar em CPI

27/02/2017

O vereador Marcelo Achutti (PP) pediu à prefeitura os documentos que constam no relatório de auditoria interna que apurou supostas irregularidades em processos que passaram pelo crivo da Secretaria de Planejamento nos últimos cinco anos. Vai avaliar a documentação durante o feriado prolongado e ainda esta semana deverá decidir se vai levar o caso também ao Legislativo. Achutti não descarta um pedido de CPI.



Na sexta-feira o prefeito Fabrício Oliveira (PSB) decretou a formação de um grupo de trabalho para investigar as denúncias, que já são apuradas pela 5ª Promotoria no Ministério Público.

Vale dizer que o caso veio à tona após a morte do engenheiro civil Sérgio Renato Silva, ex-diretor de aprovação de projetos da prefeitura, assassinado na quarta-feira passada em um crime que, para a Polícia Civil, foi uma execução.



O delegado Weydson da Silva disse a hipótese de que haja uma relação entre o crime e o trabalho do engenheiro não é descartada _ mas há também outras linhas de investigação.