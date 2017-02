Supermercado de SC permite que usuários recarreguem bateria do celular enquanto vão às compras

Usuários conectados 10/02/2017 | 13h54 Atualizada em

Ficar com um celular sem bateria na hora de fazer as compras deixou de ser um problema para os clientes de uma rede de supermercado em Santa Catarina. O Angeloni colocou à disposição totens de recarga em 11 lojas. O serviço, que é totalmente gratuito, foi implantado para que os usuários carreguem os aparelhos com segurança, já que somente o proprietário poderá retirá-lo a partir de um sistema de reconhecimento facial.

O equipamento permite que sejam carregados até seis celulares ao mesmo tempo. O funcionamento se dá depois que o usuário permite ser fotografado. Depois, uma gaveta se abre automaticamente, permitindo que o aparelho possa ser conectado em um dos três tipos de cabos disponíveis. Na sequência, o celular ficará carregando na gaveta travada, que será liberada mediante novo reconhecimento facial do usuário.



Os totens estão instalados para utilização nas lojas do Angeloni de Criciúma (Av. Centenário), Balneário Camboriú (4ª Avenida), Florianópolis (Capoeiras e Beira Mar), Blumenau (Velha), Joinville (Atiradores e João Colin), Curitiba (Bigorrilho) e Maringá — as duas últimas no Paraná.



Foto: Divulgação / Angeloni

