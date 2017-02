Sorriso Maroto comemora 20 anos e homenageia Rio Grande do Sul em show no Planeta Atlântida

Pagodin 05/02/2017 | 00h00

Com 20 anos de estrada, é esperado que uma banda do tamanho do Sorriso Maroto tenha uma boa cartela de hits disponível – e é claro que a banda fluminense entrega o prometido. Do início ao fim de seu show, de uma hora cravada, a banda cantou hits novos e antigos. No fim, o vocalista Bruno Cardoso selou a lua de mel com o público ao se enrolar em uma bandeira do Rio Grande do Sul.

Conversando bastante com o público, o vocalista manteve a plateia sempre de braços levantados, cantando junto e dando gritinhos nos momentos de silêncio. Foi assim, por exemplo, em Assim Você Mata o Papai, uma das mais comemoradas.

Teve bandeira do Rio Grande do Sul enrolada no show do Sorriso Maroto. pic.twitter.com/j8DphoEVso — Gustavo Foster (@gustavocfoster) 5 de fevereiro de 2017

Já no fim do show, o vocalista anunciou uma seção só com músicas antigas. E levantou o público:

– Estamos perto de completar 20 anos de carreira – explicou o vocalista Bruno Cardoso, promovendo uma pesquisa informal, à base de palmas, sobre quantos ali gostavam da banda há mais de uma década, para depois anunciar: – Agora nós vamos voltar no tempo e cantar músicas só de 10 a 15 anos atrás, mostrando um pouco da nossa trajetória até hoje.

Durante a performance, o vocalista foi até o fundo do palco, buscou uma bandeira do Rio Grande do Sul e se enrolou nela. Foi o que faltava para que o show acabasse de forma perfeita para os planetários.