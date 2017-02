Soldados turcos e rebeldes sírios entram em Al-Bab, reduto do EI no norte da Síria

Beirute 11/02/2017 | 09h48

Rebeldes sírios apoiados por soldados turcos entraram, neste sábado (11), em Al-Bab, um reduto dos extremistas do grupo Estado Islâmico (EI) no norte da Síria, informou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

"As forças turcas e os rebeldes sírios entraram na parte oeste da cidade e intensos combates estão em andamento", indicou à AFP o diretor do OSDH, Rami Abdel Rahman.

A Turquia lançou, no final de agosto, uma intervenção militar no norte da Síria contra o EI e as milícias curdas. Mas há meses esperava nos arredores de Al-Bab, a fortaleza dos jihadistas na província de Aleppo.

Dezesseis soldados turcos foram mortos pelos extremistas em dezembro perto de Al-Bab no ataque mais mortal contra o exército turco desde o início desta operação, chamada de "Escudo Eufrates".

De acordo com o OSDH, as forças do regime sírio chegaram na sexta-feira (10) nas periferia de Al-Bab, onde o EI está sitiado desde a tomada, na segunda-feira, pelas forças pró-governo, de uma estrada estratégica.

* AFP