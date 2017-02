Soldado do Bope de SC morre em acidente na BR-101, em São José

Trânsito 03/02/2017 | 07h53 Atualizada em

Um soldado do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar (PM) de Santa Catarina morreu em um acidente na BR-101, em São José, na madrugada desta sexta-feira. Cassio Marcel Fernandes tinha 27 anos e conduzia uma motocicleta Suzuki com placa de São José.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele morreu após sua moto cair na altura do Km 203 da rodovia. O acidente foi por volta de 3h30min. Na página oficial do Bope no Facebook (veja abaixo), a corporação informou a morte do soldado "com grande pesar".

Fernandes era estudante de direito e entrou na PM-SC em 2008.