Site sobre contas inativas do FGTS tem 15 milhões de acessos em 1 dia

O site de consultas a informações sobre o saque de contas inativas do FGTS registrou 15 milhões de acessos concluídos somente na terça-feira, no primeiro dia de funcionamento. A alta demanda gerou instabilidade no sistema e no telefone disponibilizado para sanar dúvidas. As informações são da Rádio Gaúcha.

De acordo com a Caixa, uma equipe monitora o sistema constantemente para solucionar problemas gerados pelo grande número de acessos. Em nota, o banco ainda garante que todos que possuem direito ao saque serão atendidos.

Na manhã desta quarta-feira, as agências abriram duas horas mais cedo para tirar dúvidas, mas não registraram filas. Até sexta-feira, as agências abrem às 8h. No próximo sábado, 13 agências na Capital estarão abertas para atender os trabalhadores. O horário será das das 9h às 15h.



O governo federal divulgou ontem o calendário de saques das contas inativas. O cronograma começa em 10 de março e vai até 31 de julho, levando em conta o mês de aniversário do trabalhador.

Quem pediu demissão ou foi demitido por justa causa até 31 de dezembro de 2015 tem direito a saque. No Rio Grande do Sul, devem ser sacados R$ 2,6 bilhões de contas inativas, segundo estimativa do governo federal.