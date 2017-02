Shakespeare e comédia nonsense: Cia Elefants faz temporada com dois espetáculos no Teatro Pedro Ivo

Teatro em Florianópolis 03/02/2017 | 14h00 Atualizada em

á pensou assistir à clássica tragédia de Shakespeare em linguagem de palhaços? Ou que tal rir com uma comédia nonsense da França do começo do século 20? Duas montagens da catarinense Elefants Cia de Teatro, Romeu e Julieta – Shakespeare para todos e A Armadilha de Medusa, serão apresentadas durante dois fins de semana no Teatro Pedro Ivo, em Florianópolis.

A temporada começa com A Armadilha de Medusa nesta sexta (3) e depois nos dias 4, 10 e 11 de fevereiro. A montagem é uma homenagem ao pianista francês Erik Satie, que em 2016 completaria 150 anos, e que escreveu sua única peça teatral em 1913. Trata-se de uma comédia lírica em um ato, cujas cenas são intercaladas por música do autor. A peça representa uma época de experimentações artísticas, considerada precursora do dadaísmo e do chamado ¿teatro do absurdo¿, devido a o uso de linguagem nonsense.

Romeu e Julieta — Shakespeare para todos terá apenas duas apresentações, nos dias 4 e 11 de fevereiro. A adaptação traz os personagens principais comunicando-se por meio de uma língua criada exclusivamente para o espetáculo: o ¿palhacês¿. Por se tratar de uma linguagem clown, de palhaços, as cenas incluem jogos e brincadeiras. A montagem conserva a essência do texto original, com fragmentos literais da obra e também por meio de elementos visuais, como figurinos, luz e uso de fumaça, bolhas de sabão e líquidos coloridos.

A proposta da Elefants é promover apresentações focadas nos turistas que visitam Florianópolis. O grupo pretende fazer parceria com hotéis e pousadas para que os hóspedes tenham direito a um preço promocional do ingresso. Ao apresentar na bilheteria a filipeta do espetáculo, recebida na recepção dos estabelecimentos apoiadores, o espectador pagará R$ 25 ao invés de R$ 40.

Saiba mais sobre as peças:

|| A Armadilha de Medusa

Foto: Rodrigo Melleiro / Divulgação

O barão Medusa, personagem central da peça, é um rico investidor que aceita casar sua filha Frisette com um jovem recomendado pelo general Póstumo, mas prepara uma armadilha para testar o pretendente. A encenação traz ao palco o equilíbrio entre o risível e o trágico, e o grotesco tem papel fundamental nesta montagem. As músicas composta pelo autor para a peça são executadas em piano ao vivo e dançadas por um bailarino-macaco, com coreografias de dança contemporânea.

|| Romeu e Julieta – Shakespeare para todos

Tragédia de Shakespeare em linguagem do clown Foto: Larissa Nowak / Divulgação

A adaptação conta a história dos amantes através da narração de Frei Lourenço, que conversa com o público e com os personagens (Romeu, Julieta e sua Ama), fazendo uma ponte entre os dois. Em 2016, a peça foi selecionada para integrar o projeto Global Shakespeares do MIT (Massachusetts Institute of Technology), universidade dos Estados Unidos. O projeto consiste em uma plataforma que disponibiliza vídeos e textos de montagens teatrais originais de peças de William Shakespeare encenadas no mundo. Assim, a adaptação da Elefants Companhia de Teatro passa a figurar entre 450 vídeos de montagens do mundo todo, das quais, apenas 31 são brasileiras.

AGENDE-SE

|| A Armadilha de Medusa

Quando: 3, 4, 10 e 11/2, às 21h



|| Romeu e Julieta – Shakespeare para todos

Quando: 4 e 11/2, às 16h



Onde: Teatro Pedro Ivo (Rod. SC-401, 4.600, Saco Grande, Florianópolis)

Quanto: R$ 40 / R$ 20 (meia). À venda na bilheteria do teatro e via Blueticket

Informações: (48) 3665-1630

Leia também

Carnaval de rua perde força e shows de funk e música eletrônica viram polêmica

Veja quais atrações tradicionais ficarão de fora da folia