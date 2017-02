Servidores realizam ato em frente Secretaria de Assistência Social em Florianópolis

Ato na Capital 09/02/2017 | 08h23 Atualizada em

Concentrados em frente à secretaria de Assistência Social desde o início desta manhã, servidores municipais de Florianópolis realizaram mais um protesto contra a lei que suspendeu plano de carreira dos trabalhadores. Em greve há 24 dia, o grupo também pede a retirada do quadro de ilegalidade da greve, negado também nesta quinta-feira. Pelo menos 50 pessoas participaram do ato.

Segundo o Sindicato dos Trabalhadores Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Florianópolis (Sintrasem), as paralisações nas escolas e creches tem tido apoio de pais e alunos. Na última noite, os professores e funcionários das instituições de ensino realizaram reuniões em algumas escolas. A intenção foi mostrar aos responsáveis as reivindicações dos trabalhadores.

— A nossa intenção aqui é mostrar para o governo que estamos lutando. Não é só o sindicato, são todos os servidores, pois as decisões estão sendo tomadas após votação em assembleia — afirmou Ana Claudia da Silva, integrante do Sindicato dos Trabalhadores Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Florianópolis (Sintrasem).

Nesta quarta-feira, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC), negou um pedido do Sintrasem para a reversão da decisão que declarou a ilegalidade da greve na Capital. Com isso, a paralisação segue declarada ilegal pela Justiça.

Ano letivo começa com escolas fechadas

na Capital, o 1º dia do ano letivo começou com 91% das escolas fechadas. Segundo a Secretaria de Educação, 33 das 36 unidades (91,6%) não funcionaram ontem. Três operaram parcialmente: Lupércio Belamino (Caieira da Barra do Sul), João Gonçalves Pinheiro (Rio Tavares) e Jurerê (no bairro homônimo). Nestas três escolas, ao menos uma turma teve aulas.

Já entre as creches, das 79 da rede municipal, 60 estavam completamente fechadas, o que representa 75,9% do total. Outras 17 tiveram funcionamento parcial. Apenas duas funcionaram normalmente.

A diarista Cristiane Castanheira, de 39 anos, acompanhada da filha de dois anos, não conseguiu ir para o trabalho, já que não tinha creche para deixar a criança. ela disse que ainda tem dúvidas sobre as razões da paralisação.

— A gente ouviu dos funcionários da creche que eles perderam vários direitos, e também vê o prefeito falando que a prefeitura está sem dinheiro e que até setembro poderia falir. Não tenho conhecimento de cada detalhe, eu só espero que as questões sejam resolvidas — resumiu.

