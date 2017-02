Servidores da Comcap decidem manter atividades em Florianópolis

Funcionalismo 16/02/2017 | 10h00 Atualizada em

Assembleia terminou com trabalhadores contrários as paralisações Foto: Cristiano Estrela / Agência RBS / Agência RBS

Começou às 8h28min a assembleia dos trabalhadores da Companhia de melhoramento da Capital (Comcap) que decidiu manter as atividades. Em assembleia no pátio da empresa no bairro Estreio, em Florianópolis, os servidores optaram por não deflagrar a paralisação de 24 horas proposta pelos Sindicatos do Servidores Públicos da Capital (Sintrasem). Mesmo assim, o apoio aos demais servidores municipais, em greve há 30 dias, foi geral.

A votação, que aconteceu após a fala de diversos servidores, foi acirrada. Dos cerca de mil trabalhadores no pátio, pouco mais da metade escolheu não iniciar o movimento com paralisações. Um dos servidores, que preferiu não se identificar, afirmou que mesmo com problemas gerados pela crise financeira da prefeitura, as greves prejudicam mais os servidores da Comcap do que qualquer outra categoria.

— A gente não tá 100% com a empresa, mas sempre que a gente entra greve, quem mais sofre é a gente mesmo. E tem outra coisa, vir aqui fazer assembleia para apoiar a greve da cidade não vai trazer melhora para a gente. Isso é uma briga entre o sindicato e a prefeitura, que está quebrada.



Por outro lado, alguns servidores criticaram a prefeitura e a Comcap. Segundo um deles, a Comcap e os próprios empregados irão sofrer com os pacotes de medida elaborada pela gestão de Gean Loureiro.

— Nós usamos a saúde e educação pública da cidade. Somos nós que sempre sofremos com esses pacotes. Essa lei atinge a gente também. A gente precisa se manifestar e se juntar aos professores e saúde.

Segundo a direção da Comcap, a dúvida que pairava sobre a Companhia ser terceirizada por meio das parcerias públicas privadas (PPP) foi esclarecida nesta quarta-feira, quando o prefeito enviou para a Câmara de Vereadores um projeto de lei esclarecendo que a Comcap não faz parte deste pacote.

Apesar desta vitória, o Sintrasem afirmou que há outras reivindicações sendo feitas pelos empregados.

— Hoje, 40% da frota está parada por problemas mecânicos e faltas de peças. E tem outros problemas que trabalhadores vêm sofrendo e que estamos conversando com a empresa. Além disso, há outras formas de fazer com que a Comcap possa ser privatizada. O risco ainda não acabou — disse o presidente do sindicato, Alex Santos.

Apesar da greve não ter sido deflagrada, os empregados da Comcap aprovaram a proposta de parcelamento das férias atrasadas que foram efetuadas entre 2007 e 2012. A sugestão será enviada para a Justiça, que deverá iniciar o acordo com os trabalhadores. Atualmente a Comcap conta com 1,6 mil empregados CLTs concursados e recolhe por dia 500 toneladas.

Um mês de greve na Capital

