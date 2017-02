Série B: Criciúma e Figueirense duelam na 7ª rodada; veja a tabela

Tabela básica 21/02/2017 | 18h20 Atualizada em

Foi divulgada nesta terça-feira a tabela básica da Série B do Campeonato Brasileiro de 2017. Criciúma e Figueirense, os representantes de Santa Catarina no torneio, se enfrentam apenas na 7ª rodada, no Estádio Orlando Scarpelli. No duelo de estreia, o Tigre recebe o Santa Cruz no Heriberto Hülse e o Alvinegro enfrenta o Goiás, fora de casa. Confira a lista completa dos jogos do primeiro turno.

1ª rodada

12/5 e 13/5

ABC x Paraná

Náutico x América-MG

Criciúma x Santa Cruz

Goiás x Figueirense

Guarnai x Brasil-RS

Juventude x Luverdense

Londrina x Internacional

Boa Esporte x Vila Nova

Paysandu x Oeste

CRB x Ceará

2ª rodada

16/5, 19/5 e 20/5

Ceará x Boa Esporte

Santa Cruz x Guarani

Figueirense x Náutico

Vila Nova x Juventude

Oeste x Criciúma

Brasil-RS x Londrina

Paraná x Paysandu

América-MG x Goiás

Luverdense x CRB

Internacional x ABC



3ª rodada

23/5, 26/5 e 27/5

ABC x Vila Nova

Náutico x Ceará

Criciúma x América-MG

Goiás x Brasil-RS

Guarani x Figueirense

Juventude x Paraná

Londrina x Luverdense

Boa Esporte x Oeste

Paysandu x Internacional

CRB x Santa Cruz

4ª rodada

31/5, 2/6 e 3/6

Ceará x Londrina

Santa Cruz x ABC

Figueirense x Boa Esporte

Vila Nova x Guarani

Oeste x CRB

Brasil-RS x Náutico

Paraná x Goiás

América-MG x Paysandu

Luverdense x Criciúma

Internacional x Juventude

5ª rodada

6/6

ABC x Paysandu

Náutico x Oeste

Figueirense x Internacional

Goiás x Santa Cruz

Guarnai x Boa Esporte

Juventude x Criciúma

Londina x Paraná

América-MG x Ceará

Luverdense x Vila Nova

CRB x Brasil-RS

6ª rodada

9/6 e 10/6

ABC x Figueirense

Santa Cruz x Londrina

Criciúma x CRB

Vila Nova x América-MG

Oeste x Luverdense

Brasil-RS x Ceará

Paraná x Guarani

Boa Esporte x Juventude

Paysandu x Goiás

Internacional x Náutico

7ª rodada

13/6

Ceará x Santa Cruz

Náutico x Paraná

Figueirense x Criciúma

Goiás x Boa Esporte

Guarani x Paysandu

Juventude x ABC

Londrina x Oeste

América-MG x Internacional

Luverdense x Brasil-RS

CRB x Vila Nova

8ª rodada

16/6 e 17/6

Ceará x Luverdense

Santa Cruz x Internacional

Criciúma x Guarani

Goiás x ABC

Oeste x América-MG

Brasil-RS x Vila Nova

Paraná x Figueirense

Boa Esporte x Náutico

Paysandu x Juventude

CRB x Londrina

9ª rodada

20/6

ABC x CRB

Náutico x Goiás

Figueirense x Luverdense

Vila Nova x Ceará

Guarani x Oeste

Juventude x Brasil-RS

Londrina x Criciúma

América-MG x Santa Cruz

Paysandu x Boa Esporte

Internacional x Paraná

10ª rodada

23/6 e 24/6

Ceará x Oeste

Santa Cruz x Figueirense

Criciúma x Paraná

Goiás x Vila Nova

Guarani x Náutico

Brasil-RS x Internacional

Londrina x Juventude

Boa Esporte x ABC

Luverdense x América-MG

CRB x Paysandu

11ª rodada

27/6, 30/6 ou 1/7

ABC x Guarani

Náutico x CRB

Figueirense x Londrina

Vila Nova x Criciúma

Oeste x Santa Cruz

Juventude x Goiás

Paraná x Ceará

América-MG x Brasil-RS

Paysandu x Luverdense

Internacional x Boa Esporte

12ª rodada

4/7, 7/7 ou 8/7

ABC x Náutico

Santa Cruz x Brasil-RS

FIgueirense x Ceará

Goiás x Luverdense

Oeste x Vila Nova

Juventude x Guarani

Paraná x América-MG

Boa Esporte x CRB

Paysandu x Londrina

Internacional x Criciúma

13ª rodada

11/7

Ceará x Internacional

Náutico x Juventude

Criciúma x Paysandu

Vila Nova x Paraná

Guarani x Goiás

Brasil-RS x Oeste

Londrina x ABC

América-MG x Boa Esporte

Luverdense x Santa Cruz

CRB x Figueirense

14ª rodada

14/7 e 15/7

Ceará x Juventude

Náutico x Santa Cruz

Criciúma x Goiás

Vila Nova x Paysandu

Oeste x Paraná

Brasil-RS x Figueirense

Londrina x Boa Esporte

América-MG x Guarani

Luverdense x ABC

CRB x Internacional

15ª rodada

18/7

ABC x América-MG

Santa Cruz x Vila Nova

Figueirense x Oeste

Goiás x Londrina

Guarani x Ceará

Juventude x CRB

Paraná x Brasil-RS

Boa Esporte x Criciúma

Paysandu x Náutico

Internacional x Luverdense

16ª rodada

21/7 e 22/7

Ceará x Goiás

Santa Cruz x Boa Esporte

Criciúma x ABC

Vila Nova x Internacional

Oeste x Juventude

Brasil-RS x Paysandu

Londrina x Náutico

América-MG x Figueirense

Luverdense x Paraná

CRB x Guarani

17ª rodada

24/7

ABC x Brasil-RS

Náutico x Criciúma

Figueirense x Vila Nova

Goiás x CRB

Guarani x Londrina

Juventude x América-MG

Paraná x Santa Cruz

Boa Esporte x Luverdense

Paysandu x Ceará

Internacional x Oeste

18ª rodada

1/8

Ceará x Criciúma

Santa Cruz x Paysandu

Figueirense x Juventude

Vila Nova x Náutico

Oeste x ABC

Brasil-RS x Boa Esporte

Paraná x CRB

América-MG x Londrina

Luverdense x Guarani

Internacional x Goiás

19ª rodada

4/8 e 5/8

ABC x Ceará

Náutico x Luverdense

Criciúma x Brasil-RS

Goiás x Oeste

Guarani x Internacional

Juventude x Santa Cruz

Londrina x Vila Nova

Boa Esporte x Paraná

Paysandu x Figueirense

CRB x América-MG