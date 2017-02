Sergio Ramos rebate Piqué: "Ficaria surpreso se a mensagem fosse do Messi"

Respondeu 27/02/2017 | 12h45 Atualizada em

Depois da grande virada do Real Madrid sobre o Villareal fora de casa, o zagueiro Sergio Ramos respondeu às declarações de Piqué, que, após a vitória do Real Madrid, reclamou da arbitragem da partida através de seu perfil oficial no Twitter.

– Eu ficaria surpreso se fosse o Messi que publicasse, mas o Piqué nós já sabemos como é o mundo dele. Cada um na sua. Queremos seguir melhorando e ganhar da melhor maneira jogando futebol – disse Ramos.



Desta vez, a reclamação aconteceu por conta do gol de empate dos madrilenhos com o Villarreal. Na ocasião, o árbitro Jesus Gil Manzano assinalou penalidade máxima depois de um toque de Bruno Soares na bola. Na visão da imprensa espanhola, incluindo dos jornais de Madri, a situação foi de mão na bola e aconteceu de forma involuntária.

O zagueiro também foi questionado sobre as declarações do brasileiro Daniel Alves, que colocou em dúvida o sevilhismo do capitão merengue. Ramos disparou contra o lateral.

– Quando vem de Alves, que um ano ama o Brasil, no outro a Espanha e depois a Itália... Não tenho nada o que dizer, o sentimento não se mede. Se nasce sevilhista e doa a quem doer, não vai mudar.