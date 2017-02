São Francisco 09/02/2017 | 19h23

O Tribunal de Apelações que analisa a suspensão do polêmico decreto anti-imigração do presidente Donald Trump deve anunciar sua sentença ainda nesta quinta-feira (9).

"Uma decisão será anunciada sobre este caso antes do fim do dia", declarou o porta-voz da Corte do Nono Circuito de São Francisco, David J. Madden.

jt/nn/tt