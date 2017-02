Senado dos EUA confirma Jeff Sessions na Justiça

Washington 08/02/2017 | 22h33

O Senado dos Estados Unidos confirmou, nesta quarta-feira (8), o senador Jeff Sessions como novo procurador-geral (cargo equivalente a secretário de Justiça), ao fim de uma queda de braço por seu passado, marcado por denúncias de bloqueio ao voto de eleitores negros.

Por 52 votos a 47, os senadores aprovaram Sessions no Departamento de Justiça, placar que deixa bem clara a falta de consenso sobre a escolha feita pelo presidente Donald Trump para o Departamento de Justiça.

Senador ultraconservador do estado do Alabama (sul) e defensor da política de "linha dura" com os imigrantes em situação irregular, Sessions é visto como a principal inspiração de Trump na elaboração de suas políticas para essa comunidade.

Na campanha à Presidência de 2016, Sessions foi um dos primeiros a se alinhar com Trump.

Ele é o sexto integrante do gabinete a ser confirmado pelo Senado. O presidente já criticou várias vezes a lentidão da Casa em confirmar seus indicados.

Agora, Sessions está autorizado a assumir o comando do enorme Departamento de Justiça, que conta com cerca de 113.000 funcionários.

ahg/cd/tt