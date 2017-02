Senado americano confirma Tom Price como secretário de Saúde

Washington 10/02/2017 | 06h48

O Senado dos Estados Unidos confirmou nesta sexta-feira o congressista republicano Tom Price, grande crítico do 'Obamacare', como secretário de Saúde do governo de Donald Trump.

Price, 62 anos, congressista pela Geórgia e ex-cirurgião ortopédico, foi confirmado com 52 votos republicanos a favor e 47 democratas contra.

Quando anunciou o nome de Price como secretário da Saúde, Trump afirmou que ele está "excepcionalmente qualificado para guiar nosso compromisso de revogar e substituir o 'Obamacare' e proporcionar cuidados de saúde acessíveis para cada americano".

Os senadores democratas que votaram contra a indicação afirmaram durante a audiência que o fim do Obamacare -a reforma de saúde do ex-presidente Barack Obama - afetaria milhões de americanos.

Esta lei, oficialmente chamada Lei de Proteção ao Paciente e Cuidado de Saúde Acessível, proporciona cobertura médica a 20 milhões de americanos e reduziu o número de pessoas sem assistência médica ao mínimo histórico, menos de 10% da população.

"O histórico do congressista Price demonstra que ele coloca a agenda partidária e interesses corporativos antes da saúde e do bem-estar econômico de nossas famílias", criticou durante o debate Elizabeth Warren, a líder da ala progressista do Partido Democrata.

Durante o processo de confirmação, Price foi acusado de utilizar informação privilegiada porque supostamente comprou no ano passado ações de uma empresa médica que depois se beneficiou de uma lei que ele apresentou na Câmara de Representantes.

grf/fp