Semana termina com calor, instabilidade e chuva em SC

De olho no tempo 24/02/2017 | 06h47 Atualizada em

A frente fria que trouxe instabilidade ainda na tarde de ontem deve permanecer em Santa Catarina nesta sexta-feira. Além das nuvens em boa parte das cidades, e mesmo com tempo abafado, a previsão indica chuva passageira, principalmente no Oeste e Sul do Estado. Segundo o meteorologista da RBS, Leandro Puchalski, a partir do fim da manhã e tarde, a nebulosidade e chuva se concentram nas regiões do Litoral, Vale do Itajaí e Planalto Norte.

Apesar do maior predomínio de nuvens, as temperaturas continuam altas. A previsão indica que os termômetros marquem de 30ºC a 33ºC em boa parte das cidades.



— A sexta-feira tem nebulosidade variável que permite aberturas de sol, mas que irá intercalar com chuva passageira de verão, ou seja, algumas cidades ficarão só no aumento de nuvens — afirmou o meteorologista.

Amanhã, conforme o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), o tempo não deve estragar os planos de quem se programou para as festas de Carnaval. O sol aparece em todas as cidades durante o dia, mas há chance de chuvas isoladas entre tarde e noite.

Confira a previsão do tempo para o Carnaval em algumas cidades:



Balneário Camboriú

Temperatura máxima prevista é de 30°C. No fim de semana, previsão é de tempo nublado, com sol entre poucas nuvens. Na segunda e terça, há risco de chuvas isoladas, com muitas nuvens e curtos períodos de sol.



Florianópolis

Fim de semana será de sol, com nebulosidade variável e há chance de pancadas de chuva. Já na segunda e terça-feira, a previsão é de tempo nublado, com muitas nuvens e curtos períodos de sol. As temperaturas podem chegar a 31°C.



Laguna

No fim de semana, há possibilidade de pancadas de chuva, mas o sol deve dar as caras. Nebulosidade variável e chance de chuva abaixo de 30%. Temperaturas ficam entre 20ºC e 27°C. Na segunda e terça-feira, a previsão é de tempo seco, com algumas nuvens.



Joaçaba

Parcialmente nublado, com sol entre poucas nuvens. Temperaturas máximas previstas de até 29°C. Na segunda e terça, há risco de chuvas isoladas, com muitas nuvens e curtos períodos de sol.



Navegantes

Sábado e domingo há possibilidade de chuva pontual, com sol entre nuvens ao longo do dia. Na segunda e terça, o tempo fica nublado, com curtos períodos de sol.



São Francisco do Sul

Até 30% de possibilidade de pancada de chuva para o fim de semana. Temperaturas entre 20°C e 29°C. Nos demais dias, a previsão é de muitas nuvens com curtos períodos de sol e chuvas em algumas áreas.



Fonte: Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC)

