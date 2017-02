Semana termina com abafamento e temperaturas de até 36ºC em SC

De olho no tempo 17/02/2017 | 06h50 Atualizada em

A semana vai terminar com muito calor e abafamento em Santa Catarina. Como ocorreu durante toda a semana, além das temperaturas elevadas, a umidade relativa do ar segue alta. Segundo o meteorologista da RBS TV, Leandro Puchalski, a sexta-feira deve ser de sol e tempo seco em SC, mas com possibilidade de chuva de verão à tarde e à noite.

No Sul do Estado, as máximas se aproximam de 36ºC à tarde. No Oeste e Litoral Norte, os termômetros marcam até 34ºC. Já na Grande Florianópolis e Vale do Itajaí, as temperaturas atingem 35ºC.

— O dia vai ser praticamente igual a ontem.Hoje, a gente acaba tendo uma tarde bastante quente e à tarde chuva mal distribuída e rápida. No Meio Oeste e Oeste, o dia começa com certa nebulosidade, mas à tarde o tempo melhora — contou o meteorologista.

Conforme Puchalski, o tempo deve permanecer assim até o meio da próxima semana. Amanhã, a tendência é de o sol aparecer em meio a momentos de nuvens em boa parte do Estado. Já no domingo, segue a condição de ar seco com sol e algumas nuvens em SC. Entre a tarde e início da noite, pancadas bem localizadas de chuva com trovoada.

Radiação ultravioleta registra índice extremo em SC



Desde ontem até pelo menos o dia 21 de fevereiro, o índice ultravioleta (IUV) - radiação solar capaz de provocar desde o bronzeamento até queimaduras e câncer de pele - deve ficar superior a 13, de acordo com a Epagri Ciram. Por isso, é bom se proteger. Os horários mais seguros para atividades ao ar livre são antes das 10h e depois das 16h, quando a quantidade dos raios UV é reduzida.

Para conferir como está a radiação ultravioleta, acesse aqui.



Veja a previsão do tempo para esta sexta-feira, segundo a Epagri Ciram:



LITORAL NORTE: máxima de 36ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

PLANALTO NORTE: máxima de 33ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

GRANDE FLORIANÓPOLIS LITORÂNEA: máxima de 34ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com aumento de nuvens

Noite: Pancada de chuva isolada

GRANDE FLORIANÓPOLIS SERRANA: máxima de 33ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com aumento de nuvens

Noite: Pancada de chuva isolada

VALE DO ITAJAÍ: máxima de 35ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

LITORAL SUL: máxima de 38ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

PLANALTO SUL: máxima de 31ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

MEIO OESTE: máxima de 33ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

OESTE: máxima de 33ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

EXTREMO OESTE: máxima de 36ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

