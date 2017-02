Semana começa com tempo seco e temperaturas altas em Santa Catarina

De Olho no tempo 06/02/2017 | 07h27 Atualizada em

Amanhecer do dia no Morro da Cruz, em Florianópolis

Amanhecer do dia no Morro da Cruz, em Florianópolis Foto: Caroline Borges / Agência RBS

As primeiras horas desta segunda-feira já registaram temperaturas típicas da estação. Por volta das 6h, os termômetros do Litoral, Vale do Itajaí e Norte de SC já marcavam entre 18ºC e 20ºC. Com o predomínio do tempo seco e sol, segundo o meteorologista Leandro Puchalski, as máximas chegam aos 30ºC à tarde. No entanto, devido a passagem de uma fraca frente fria, regiões da Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e Norte devem ser atingidas por chuvas de verão, que serão mal distribuídas e passageiras.

— Desta forma, teremos uma segunda com muitas nuvens que vão permitir aberturas de sol em todas as regiões com boa parte delas tendo tempo seco. Na faixa entre Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e Norte ainda há chance de chuva, mas apenas em poucas áreas e de maneira passageira — contou Puchalski.

Veja a previsão por regiões, segundo a Epagri/Ciram:



LITORAL NORTE: máxima de 29ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

PLANALTO NORTE: máxima de 27ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

GRANDE FLORIANÓPOLIS LITORÂNEA: máxima de 28ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

GRANDE FLORIANÓPOLIS SERRANA: máxima de 27ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

VALE DO ITAJAÍ: máxima de 29ºC

Manhã: Nebulosidade variável

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

LITORAL SUL: máxima de 30ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

PLANALTO SUL: máxima de 28ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

MEIO OESTE: máxima de 27ºC

Manhã: Nebulosidade variável

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

OESTE: máxima de 28ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

EXTREMO OESTE: máxima de 28ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

Previsão para terça-feira:

Amanhã o sol aparece e até predomina em boa parte das cidades. Mas no Sul, Vale do Itajaí, Litoral e Norte a nebulosidade irá predominar e a chuva fica chega nas cidades do Norte. As temperaturas ficam entre 27ºC e 30ºC ao longo do dia.

