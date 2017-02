Sem Marquinhos e com dúvida na lateral-direita, Avaí viaja a Itajaí

Vale o turno 24/02/2017 | 13h46 Atualizada em

Grupo avaiano treinou na manhã desta sexta-feira no campo do Avante em Florianópolis

Grupo avaiano treinou na manhã desta sexta-feira no campo do Avante em Florianópolis Foto: Diorgenes Pandini / Agencia RBS

O Avaí fez na manhã desta sexta-feira, no campo do Avante, em Santo Antônio de Lisboa, o último treino antes de embarcar para Itajaí, onde enfrenta o Almirante Barroso, neste sábado, em jogo que pode dar ao Leão o título antecipado do turno do Campeonato Catarinense. O local escolhido foi justamente por causa do gramado sintético, que será o mesmo tipo de piso que o time vai encontrar no Estádio Camilo Mussi. O grupo viaja sem o meia Marquinhos e o volante Ferdinando, titulares na última partida contra o Figueirense. O lateral-direito Leandro Silva é dúvida.

Em vez de um trabalho tático e de posicionamento, a prioridade na atividade nesta sexta-feira foram exercícios técnicos a fim de ajudar os jogadores a se adaptarem ao sintético. Claudinei comandou um treino com o campo reduzido antes de fazer um trabalho específico de finalizações.

— Não tinha condição de fazer coletivo, pois os atletas estão desgastados. Em vez de fazer algo com o campo mais amplo, fizemos tudo em trabalho reduzido, para que os jogadores tivessem mais contato com a bola. O que muda no jogo (em campo sintético) é que a bola fica sempre viva. No campo sintético, ela está sempre quicando. A bola fica sempre muito viva, então tem que ter muita atenção na hora de fazer uma passe, de dominar. Tudo isso gera uma tensão maior — definiu o treinador avaiano.

Com Marquinhos poupado e Ferdinando com um desconforto no joelho, o time azurra ganhou dois desfalques. Junior Dutra entra na equipe do lugar de Marquinhos, e Caio César entrar no lugar de Ferdinando, formando a dupla de volantes com Renato.O lateral-direito Leandro Silva também não treinou por causa do cansaço muscular, mas viaja com o time e é dúvida. Se ele não entrar, quem joga é Gustavo Santos.

O provável time do Avaí para o jogo será formado por Kozlinski; Leandro Silva (Gustavo Santos), Alemão, Betão e Capa; Renato, Caio Cesar, Diego Jardel, Denilson e Junior Dutra; Romulo.



Confira a tabela de classificação do Catarinense

Avaí faz as contas para levar o título do turno do Catarinense

Avaí e Figueirense não saem do 0 a 0 em clássico pegado na Ressacada