Sem acordo com Primeira Liga e FCF, Chape deve entrar em campo com dois times no mesmo dia

Puxado 01/02/2017 | 17h07 Atualizada em

Antes mesmo da temporada 2017 começar, a Chapecoense já vinha tentando negociar um problema de calendário no começo de fevereiro. Com dois jogos programados para o mesmo dia, o clube pedia sensibilidade da Primeira Liga e da Federação Catarinense de Futebol para que transferisse uma das partidas agendadas para o próximo dia 8. Sem sucesso, o clube dá quase como certo a necessidade de entrar em campo duas vezes no mesmo dia, com times diferentes.



- Ainda não está totalmente definido, mas tendência que se crie dois times, um que viaje até Belo Horizonte para jogar a Primeira Liga contra o Cruzeiro e outro que viaje até Florianópolis para jogar contra o Avaí no Catarinense – conta o vice-presidente de futebol do clube, Nei Maidana.

O Verdão ainda não sabe como dividirá o grupo, mas com um elenco composto com 37 atletas, incluindo jogadores da base, a probabilidade é que monte um time mais forte para jogar o Catarinense, uma vez que já informou ser sua prioridade, e outro alternativo que dê seguimento a disputa na Primeira Liga.

Essa hipótese já vinha sendo considerada no começo desta semana, quando o diretor-executivo de futebol da Chape, Rui Costa, admitiu a possibilidade. Até o momento, contudo, o clube ainda tentava negociar um ajuste de calendário, uma vez que reconhecia uma perda técnica precisar colocar dois times em campo no mesmo dia. Contudo, tanto a FCF quanto a organização da Primeira Liga informaram não haver datas para transferir os jogos.

Como martelo quase batido, o torcedor verde e branco terá que dividir suas atenções na próxima quarta-feira. A Chapecoense enfrenta o Cruzeiro, pela segunda rodada da Primeira Liga, às 19h30, e também o Avaí, pela quarta rodada do campeonato Catarinense, às 20h30.

Leia mais

Departamento de futebol da Chapecoense quer alternativa para paralisação de jogos em homenagens às vítimas

Torcida da Chapecoense vibra com primeira vitória do novo time na Arena Condá diante do Inter

Chapecoense começa defesa do título com vitória sobre o Inter de Lages na Arena Condá