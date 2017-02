Segurança: Polícia Militar merece reconhecimento 

Moacir Pereira 04/02/2017 | 08h00 Atualizada em

A semana termina com a bem sucedida operação da Polícia Militar de combate ao tráfico de drogas e de quadrilhas atuando no norte da Ilha de Santa Catarina. A lamentar, na desocupação de casas invasoras de traficantes, a reiterada posição do presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB-SC, Sandro Sell, questionando a Polícia Militar, em defesa dos atos ilícitos e questionando a intervenção das autoridades.

Dias atrás, outra intervenção salvadora da PM em Pomerode imobilizou e prendeu um pai irresponsável. Invadiu a casa da ex-mulher, destruiu a porta, raptou o próprio filho e, dirigindo alcoolizado, levou a criança. Flagrado pelos policiais, reagiu às ordens de prisão, ofendeu-os e negou-se a entregar o filho. Tinha várias passagens pela polícia. Nas redes sociais, a polícia foi injustamente criticada.

Policiais militares que agem dentro da lei prendem ladrões e criminosos quando os conduzem para audiências de custódia, não têm direito sequer à fala. Via de regra, são acusados de abusos, violências. Frequentemente, na esfera judicial ou na mídia, dá-se mais valor e crédito aos bandidos do que aos policiais.

Problema mais grave que está a merecer alguma providência dos parlamentares, advogados e magistrados: urgente atualização da lei penal para evitar a expansão da impunidade. É oficial: mais de 70% dos presos por ilícitos têm passagens pela polícia, são reincidentes e há casos de mais de 20 registros. A lei tem que mudar já.

E, se setores da comunidade continuarem condenando ações da Polícia Militar, não venham queixar-se amanhã da falta de segurança. Vai aumentar o desestímulo das forças de segurança. Chega de proteger bandidos, colocando a culpa na Policia que protege os cidadãos de bem.

Acompanhe as publicações de Moacir Pereira



Sindicato dos Policiais Civis de SC prepara manifestação em defesa da aposentadoria especial



Caixa vai patrocinar o Criciúma em 2017



"Aquilo parecia guerra na Síria", diz Vicente Caropreso sobre Hospital Celso Ramos