Segunda noite do Carnaval do Rio de Janeiro e outras atrações para ver na TV nesta segunda-feira

Fátima Bernardes e Alex Escobar comandam a cobertura de Carnaval Foto: João Cotta / Globo/ Divulgação

CARNAVAL DO RIO

RBS TV, 22h40min

A segunda noite do desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro terá transmissão ao vivo na noite desta segunda-feira, às 22h40min, na RBS TV. Hoje, passam pela Marquês de Sapucaí União da Ilha, São Clemente, Mocidade, Unidos da Tijuca, Portela e Mangueira. Fátima Bernardes e Alex Escobar comandam a cobertura de Carnaval.

HALT AND CATCH FIRE

AMC, 22h

Kerry Bishé e Mackenzie Davis Foto: Tina Rowden / AMC

A terceira temporada da série Halt and Catch Fire estreia nesta segunda-feira. O seriado mostra a ascensão da tecnologia e dos computadores nos anos 1980. No elenco, estão nomes como Mackenzie Davis, Kerry Bishé e Scoot McNairy.



RODA VIVA

TV CULTURA, 22h

Foto: Henrick Rocha / TV Cultura/ Divulgação

Nesta segunda-feira, o Roda Viva exibe uma entrevista com Almir Pazzianotto, ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST). O advogado falará, entre outros assuntos, sobre a reforma trabalhista no Brasil. A apresentação é de Augusto Nunes.

