Segunda-feira registra tempo firme e temperaturas de até 37ºC em SC

A semana já começou com bastante calor em todas as regiões de Santa Catarina. E se depende da previsão dos meteorologistas, a mesma massa de ar quente que predominou durante a semana passada faz com que o dia, além do sol e tempo firme, registre temperaturas elevadas. Os termômetros se aproximam dos 33°C em cidades do Vale do Itajaí, dos 37°C no Sul e dos 36°C na Grande Florianópolis.

Nas cidades da Serra, Oeste e Meio Oeste, segundo Leandro Puchalski, há alerta para chance chuva mais intensa e temporais isolados à tarde.

— Uma chuva de verão entre meio de tarde e início da noite não se descarta nas áreas próximas da Serra e Meio Oeste. Poucas áreas, mas nas que ocorre será com temporais.

Amanhã o sol aparece novamente em todas as regiões. Apesar dos momentos de mais nuvens, as temperaturas seguem com poucas mudanças e se aproximam dos 35ºC em boa parte das cidades.



Veja a previsão por regiões, segundo a Epagri Ciram:

LITORAL NORTE: máxima de 33ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens

PLANALTO NORTE: máxima de 33ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens

GRANDE FLORIANÓPOLIS LITORÂNEA: máxima de 36ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens

GRANDE FLORIANÓPOLIS SERRANA: máxima de 32ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens

VALE DO ITAJAÍ: máxima de 33ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens

LITORAL SUL: máxima de 37ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

PLANALTO SUL: máxima de 32ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

MEIO OESTE: máxima de 34ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

OESTE: máxima de 36ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

EXTREMO OESTE: máxima de 37ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

