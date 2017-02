Secretário-geral da ONU pede anulação do decreto anti-imigração de Trump

Nações Unidas 01/02/2017 | 15h13

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, pediu nesta quarta-feira que o presidente americano, Donald Trump, retire seu polêmico decreto migratório que proíbe a entrada nos Estados Unidos de refugiados e cidadãos de sete países de maioria muçulmana.

"Essas medidas deveriam ser retiradas o quanto antes", declarou Guterres a jornalistas.

O português considerou ainda que as medidas adotadas por Trump não vão evitar a entrada de terroristas no país.

"É certo que essas medidas violam nossos princípios básicos e acredito que não são afetivas", afirmou.

O pedido de retirar as medidas migratórias ocorre em meio a crescentes protestos internacionais contra as restrições sobre a entrada de cidadãos do Irã, Iraque, Líbia, Somália, Sudão, Síria e Iêmen aos Estados Unidos, válida por 90 dias.

O presidente americano, Donald Trump, assinou na sexta-feira um decreto que proíbe igualmente a entrada de refugiados de qualquer origem durante pelo menos 120 dias, enquanto a chegada de refugiados sírios está impedida por tempo indeterminado.

"A realocação é essencial do ponto de vista da proteção dos refugiados", afirmou Guterres, que durante 10 anos foi alto comissário da ONU para os Refugiados (ACNUR) antes de ser eleito secretário-geral.

"Eu espero que os Estados Unidos restabeleçam s sua sólida política de proteção dos refugiados e espero que os sírios não sejam excluídos desse processo", acrescentou.

