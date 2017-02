"SC representa muito pra mim na carreira. Melhor galera, melhores pistas e melhor energia", diz Alok

Ele tá bombando 17/02/2017 | 14h52 Atualizada em

A música Hear me Now, um dos hits deste verão, é a 31ª mais ouvida na plataforma de streaming Spotify no mundo, e a número dois no ranking brasileiro.

— Trabalhamos sempre buscando isso mas confesso que os resultados me surpreenderam muito, tornando tudo muito mais grandioso e abrindo portas sem precedentes — comenta o brasiliense Alok, DJ por trás da canção assinada também por Bruno Martini e Zeeba.

Número 25 no ranking dos 100 melhores DJs do mundo da publicação inglesa DJ Mag, Alok vai comandar o bloco Vem elétrico que o trio é redondo, um pré-Carnaval eletrônico gratuito que ocorre em Balneário Camboriú, neste sábado (18), e em Florianópolis, no domingo (19). Em BC, o trio percorrerá a Barra Sul e a festa - que contará com outros DJS - vai durar sete horas. Já na Capital, o evento será na praça XV, descendo em direção à praça Fernando Machado, no Centro. Nas duas cidades, a festa começa às 14h e vai até as 21h.

— É gratificante demais representar o Brasil lá fora e isso deixa as cobranças muito maiores, exigindo mais de mim e eu gosto disso. Mas SC representa muito pra mim na carreira profissional. Estado com a melhor galera, melhores pistas e melhor energia.

Não é a primeira vez do DJ em um trio elétrico - ele já se apresentou no mesmo formato em Curitiba, onde reuniu um público de 100 mil pessoas. No set, ele promete os sucessos e também música novas nunca tocadas. Com um estilo que ele mesmo definiu como Brazilian Bass a partir de uma dificuldade de se encaixar em outras vertentes, Alok faz sucesso com o grande público, mas é criticado por amantes da música eletrônica underground, mais conceitual, por ter "se vendido" a um estilo comercial.

— Vejo pessoas de várias tribos ouvindo música eletrônica além da minha e isso é realmente sensacional. Diversidade musical é uma necessidade cultural. Normal que as pessoas tomem partido por seus estilos, o que não pode acontecer é ausência de tolerância. Respeito em primeiro plano — defende ele, que conta ter ouvido bastante Bob Moses, Kyle Watson, Paji e Tube and Berger.

Bloco é gratuito, mas haverá camarote com open bar

Além da pista, em que o público tem acesso livre, há dois outros setores disponíveis para os foliões: o Camarote SKOL e o Backstage Green Valley. O Camarote SKOL é uma área vip, com sistema open bar de cerveja e SKOL Beats, água e refrigerante.

Já o Backstage Green Valley é um espaço em cima do trio, limitado para 50 pessoas e com sistema open bar. Os ingressos já estão disponíveis para compra via Blueticket (Florianópolis) e Ingresso Nacional (Balneário Camboriú).

Agende-se

O quê: Pré-Carnaval com Alok

Quando: Sábado (18), em BC, e domingo (19), em Floripa, das 14h às 21h

Local: Avenida Atlântica, Barra Sul, Balneário Camboriú e Avenida Paulo Fontes, Centro, Florianópolis

Quanto: Arena Skol gratuita. Pista VIP (somente BC) R$ 40 unissex, camarote Skol R$ 80 (fem) e R$ 120 (masc) e backstage Green Valley R$ 500 (unissex), à venda via Ingresso Nacional. Em Florianópolis, camarote Skol R$ 100 (fem) e R$ 150 (masc) e backstage Green Valley R$ 500 (unissex), à venda via Blueticket