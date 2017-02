Saques de contas inativas do FGTS vão ajudar na retomada do consumo em SC, apostam entidades

Dinheiro no bolso 14/02/2017 | 15h47 Atualizada em

Os saques de contas inativas do FGTS, cujo calendário e sistemática foram liberados nesta terça-feira, 14, têm gerado expectativa entre 1,685 milhões de trabalhadores catarinenses, que poderão retirar R$ 2,191 bilhões. Os números foram repassados pelo superintendente da região Sul da Caixa Econômica Federal, Roney Granemann, em entrevista à CBN Diário. As entidades que respondem pelo varejo no Estado catarinense estão otimistas e esperam a retomada do consumo.

O economista da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo em Santa Catarina (Fecomércio-SC), Luciano Córdova, aposta que os trabalhadores catarinenses voltarão a fazer compras.

— De certa maneira, vai ajudar a volta do consumo na economia catarinense, que já dá sinais de melhora, mas ainda está no negativo. Então vai fomentar a economia, principalmente no segundo semestre — acredita.



Enquanto no país inteiro a Caixa indica um saldo de R$ 43,6 bilhões disponível para 30,2 milhões de trabalhadores injetarem diretamente R$ 30 bilhões na economia, Córdova acredita que em Santa Catarina R$ 800 milhões devam ser depositados no comércio. O valor é menor que o disponível para saque no Estado (R$ 2,191 bilhões) porque o especialista estima — e espera — que as pessoas primeiramente quitem as dívidas.

— O consumidor está muito endividado nos últimos meses. Metade desse dinheiro vai ser destinado às dívidas, 30% no consumo e o restante em outros investimentos.

Visão menos otimista tem o vice-presidente para assuntos públicos e políticos da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas em Santa Catarina (FCDL-SC), Raul Weiss. O representante lembra que o incremento na economia nacional só corresponde a 0,63% do Produto Interno Bruto (PIB) projeto para este ano. Apesar de enxergar um impacto pequeno, ele não despreza o valor.

— É significativo. Passamos por uma crise bastante severa e, querendo ou não, vai resolver pequenas dívidas. Cerca de 94% desse público tem até R$ 3,5 mil na conta, então vai beneficiar muito essa classe de renda mais baixa e trazê-los de volta para o consumo, já que deixam de ter restrição em cadastros de inadimplência — lembra.

Por outro lado, o vice-presidente lembra a questão da concentração de renda dos trabalhadores que têm direito ao saque. Esses, por sua vez, devem fazer investimentos mais expressivos, conforme a liderança da FCDL-SC.

— 1% dos cotistas detém 50% do montante a ser liberado. Isso não é muito bom. investimentos. Mas essas pessoas vão comprar bens duráveis de valor agregado mais alto, como imóveis.

Em relação ao pico da movimentação da economia em função dos saques, Weiss acredita que será diluído ao longo do calendário disponibilizado pela Caixa.

— Acredito que as pessoas já vão utilizar [o dinheiro] no dia seguinte, assim que conseguirem sacar. E assim vai até o término. Haverá impacto até agosto, setembro — projeta.

Leia também:

Veja oito dicas para se prevenir de assaltos ao sair de bancos e lotéricas com dinheiro



Saque de recursos das contas inativas do FGTS vai começar em 10 de março

Caixa divulga site para consultar contas inativas do FGTS

Caixa abrirá em alguns sábados para reforçar atendimento sobre FGTS

Veja o calendário financeiro de 2017