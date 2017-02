Saiba qual é o melhor horário para pegar a estrada na volta do Carnaval

Trânsito em SC 27/02/2017 | 14h00 Atualizada em

Com a previsão de aumento em até 60% no fluxo de veículos, a volta para a casa no final do Carnaval promete ser de trânsito intenso nas rodovias de Santa Catarina. E para evitar os maiores horários de pico, os motoristas podem escolher pegar a estrada durante a terça-feira pela manhã, quarta à tarde ou até quinta-feira. Fora esses horários, paciência, pois segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), haverá grandes congestionamentos.

Conforme o inspetor da PRF, Adriano Fiamoncini, entre esta terça e Quarta-feira de Cinzas, os pontos de maior fila estarão concentrados nos trechos que ficam na BR-101 - na Grande Florianópolis, Joinville e Camboriú -, na BR-470 - de Blumenau ao Litoral -, na BR-280 - de São Francisco até Jaraguá - e na BR-282 - de Palhoça até Santo Amaro.

— Viajar amanhã de manhã ou na quarta à tarde. Mas o melhor seria viajar na quinta-feira— afirmou Fiamoncini.

Em operação desde a última sexta-feira, a polícia tentar reduzir ao máximo as mortes nas estradas com ações que se concentram nos pontos com maior registro de acidentes. Na BR-101, em Laguna e Balneário Camboriú, e na BR-470, em Blumenau, 11 viaturas a integram as rondas nas estradas.

Em 2016, durante o período de festas em fevereiro, a polícia registrou 189 acidentes, com 165 feridos e 11 mortes. Em relação ao ano anterior, quando apenas três pessoas perderam a vida, o carnaval passado teve um aumento de 266% nas mortes. Em 2017, até a madrugada deste domingo, três pessoas morreram e outras oito ficaram feridas.

Cuidados no trânsito para curtir o Carnaval:



- Todos os ocupantes do veículo devem usar o cinto de segurança;

- Acenda os faróis durante o dia, mesmo fora das rodovias;

- Respeite o limite de velocidade;

- Não ultrapasse em local proibido;

- Não transite pelo acostamento;

- Motorista, não fale no celular;

- Se beber, não dirija;

- Fuja dos horários de pico;

- Programe sua viagem.

