Saiba como utilizar as ferramentas do novo Portal da Transparência

Pergunta Cidadã

Logo na capa do novo portal, se destaca uma grande área chamada de Pergunta Cidadã. É um espaço interativo para o cidadão montar um questionamento específico e acessar os dados de maneira rápida e simples com direito a gráficos e tabelas para compreender melhor as informações. São 25 possibilidades diferentes para montar a pergunta: 19 para despesas e 6 para receita, elaboradas a partir de pesquisas que mostraram as principais curiosidades dos cidadãos sobre arrecadação e despesas do governo do Estado.

Além desse espaço, é possível buscar as despesas e receitas nos ícones na barra do menu.

Para se aprofundar em uma despesa, é só clicar em "despesa detalhada", no canto esquerdo do menu de despesas. O mesmo vale para "receita detalhada"

Depois, é só usar os filtros, que aparecem logo após a rolagem da tela. Estão disponíveis, por exemplo, períodos do ano, secretarias, programa, obra, etc.

Se você quiser ir direto para as principais áreas do governo, há uma galeria com seis quadros abaixo da Pergunta Cidadã. Um quadro traz as despesas totais do governo em cada ano (há dados de 2011 a 2017) e outros cinco têm os valores aplicados separados por saúde, educação, infraestrutura, segurança e agricultura.

Obras no Mapa da Transparência

Se você quer acompanhar todas as obras contratadas pelo Estado, basta acessar o Mapa da Transparência, logo abaixo do quadro com as principais áreas. No mapa, cada obra é indicada por um ícone representando a área que está vinculada (educação, saúde, transportes, segurança pública, agricultura, etc.) e também é possível fazer pesquisa pelo endereço. A ferramente traz informações como valor contratado, edital de licitação, número do contrato, nome e CNPJ do contratado, data da ordem de serviço, estágio em que se encontra a obra e fotos da obra.

Ferramenta de pesquisa

Se você estiver em dúvida sobre onde encontrar alguma informação, a janela "Pesquisar", localizada no canto superior direito da tela, facilita a busca por temas de interesse do usuário. O sistema retorna de maneira inteligente todos os termos relacionados às consultas disponíveis no portal, como também o glossário com as palavras relacionadas.

Dados funcionais e remuneração dos servidores

Uma novidade do novo Portal da Transparência é a reformulação da consulta de dados funcionais e remuneração dos servidores. A intenção foi gerar informações da quantidade dos servidores efetivos que fizeram parte da folha de pagamento do Poder Executivo Estadual, incluindo as empresas estatais dependentes (Epagri, Santur, Cohab, Cidasc), além de informações dos inativos, comissionados, admitidos em caráter temporário e pensionistas. Também traz o dado estatístico da faixa etária dos servidores ativos, tudo isto em uma forma gráfica. Os dados funcionais dos servidores também foram estruturados para trazer mais informações. O contracheque teve a inclusão de novos parâmetros (inclusão de outras deduções e pagamentos retroativos) para apresentar o valor líquido recebido pelo servidor.

Ao clicar em "despesa" no menu no topo do site, basta ir até a área "servidor", no canto direito da tela seguinte e clicar em "remuneração e dados funcionais".

Rolando a tela até a "análise detalhada", é possível buscar pelo nome do servidor e usar vários filtros.