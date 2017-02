Saiba como será a operação na Ponte Hercílio Luz neste fim de semana

Transferência de carga 10/02/2017 | 12h45 Atualizada em

Nos 34 anos de recuperação da Ponte Hercílio Luz, em Florianópolis, nenhum momento foi tão fundamental para a reforma da estrutura como o que ocorrerá entre a noite deste sábado e a manhã de domingo. Macacos hidráulicos vão levantar 20% do peso total do vão central, o equivalente a 800 toneladas. Os equipamentos vão mexer na estabilidade do cartão-postal. Mesmo que a elevação seja de apenas 10 centímetros, a operação é considerada a mais importante e de maior complexidade da obra. O serviço será entre as 22h de sábado e as 8h de domingo.



Essa será a primeira parte da etapa chamada de transferência de carga, quando os macacos instalados nas quatro bases de sustentação provisórias vão segurar o vão central. Os outros 80% das 4,4 mil toneladas serão içados entre maio e junho deste ano. A partir de então, a estrutura estará totalmente mantida pelas bases provisórias e por cabos de alta tensão que vão manter as duas torres da ponte suspenso.

A complexidade da transferência de carga levou o Estado a montar um plano de contingência junto à Defesa Civil. Entre os técnicos o consenso foi de que, mesmo com uma elevação menos nesta primeira etapa, a prevenção deve ser completa trabalhando, inclusive, com a hipótese de um problema grave, como a queda do vão central. Os projetistas, no entanto, dizem estar convencidos da segurança da operação.

Na última quarta-feira, os órgãos envolvidos na operação se reuniram para uma apresentação do plano. Residências da região serão evacuadas, assim como um bar das proximidades ficará fechado e a unidade do Corpo de Bombeiros que fica embaixo da ponte será esvaziada. Além disso, o trânsito na Beira-Mar Norte ficará totalmente fechado nas dez horas de serviço.

Ao mesmo tempo que é o maior entusiasta da reforma da Ponte Hercílio Luz, o governador Raimundo Colombo (PSD) não esconde a apreensão nos bastidores. Constantemente conversa com os engenheiros e pergunta sobre a transferência de carga. Ao DC, admitiu que será um momento crítico da obra:

— A gente vai tomar todas as medidas, temos por parte dos engenheiros toda a segurança para essa etapa que é indispensável para que a ponte volte a servir não só como símbolo, mas também como estrutura de mobilidade urbana.

Responsável pela obra por parte do Deinfra, o engenheiro Wenceslau Diotalévy garante que a parte técnica da transferência está ajustada. Segundo ele, até esta sexta-feira os macacos hidráulicos estarão instalados.

O engenheiro Honorato Tomelin, que acompanha a reforma da estrutura e integra a Associação Catarinense de Engenheiros (ACE), destaca a importância da operação, mas faz uma ressalva:

— Situação histórica, vamos viver no dia 11 uma operação que vai dizer se podemos continuar ou não. Penso que o caminho que está sendo adotado é perfeito e com segurança. Minha única reflexão é que a área de contingência poderia ser ampliada por conta das peças que podem ser arremessadas em caso de colapso.

Para o secretário de Defesa Civil do Estado, Rodrigo Moratelli, isso não será preciso pois as peças são muito pesadas e não devem ser arremessadas se a estrutura cair.

Plano prevê fechamento do trânsito e retirada de famílias

O Deinfra notificou nove residências, 13 ranchos de pescadores e dois estabelecimentos comerciais a ficarem vazios durante as 22h de sábado e 8h de domingo. Somente de moradores, serão 28 pessoas mobilizadas. A maior parte delas ficará em hotéis bancados pelo Estado. Uma família irá para casa de parentes. A Polícia Militar (PM) fará a segurança da região para evitar que criminosas possam se aproveitar dos imóveis vazios, segundo o comandante do 4º Batalhão de Florianópolis, tenente-coronel Marcelo Pontes.

Policiais também vão fazer as barreiras para fechar o trânsito na Beira-Mar Norte e na Beira-Mar Continental. As opções para quem entra na Ilha com sentido Centro e Norte serão o acesso pela Avenida Mauro Ramos ou pelo túnel Antonieta de Barros. Já quem está na Beira-Mar Norte e vai sair da Ilha, deve acessar a Rua Alves de Brito ou optar pela Rua Deputado Antônio Edu Vieira, no Pantanal, que dará acesso ao túnel. No Continente, a Beira-Mar ficará toda fechada, por isso a opção para entrar no bairro Estreito é pela rua Flávio Aducci.

No plano de contingência, os órgãos envolvidos trabalham com a pior hipótese, que é a queda do vão central. Por isso há previsão de participação de ambulâncias, mergulhadores e até a disponibilidade de hospitais em caso de emergência.

— O plano de contingência sempre prevê o pior cenário. Precisamos separar a região de risco, então você cria barreiras e isola. E, tecnicamente, num cenário de crise toda estrutura tem que estar apta para poder responder — explica o secretário de Defesa Civil do Estado, Rodrigo Moratelli.

A capitania dos Portos fechará o tráfego de embarcações nas proximidades da ponte entre as 22h de sábado e as 9h de domingo. A Marinha deixará três embarcações perto das pontes Hercílio Luz e Colombo Salles para evitar a aproximação de qualquer embarcação não autorizada.

