Saiba como foi o segundo dia de desfiles do Carnaval de São Paulo 

Encanto e beleza 26/02/2017 | 05h12 Atualizada em

Pela segunda noite consecutiva, o Sambódromo do Anhembi, na zona norte da capital paulista, recebeu o encanto e a beleza de sete escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo.

Entre a noite de sábado e a manhã deste domingo, grande parte dos enredos fez homenagens ao Brasil: a lugares do país, como Salvador (Unidos do Peruche), Curitiba (Nenê de Vila Matilde) e Nordeste (Dragões da Real); a personagens e personalidades brasileiros de nome Zé (Mancha Verde); e uma das responsáveis por divulgar a cultura do candomblé, Mãe Menininha do Gantois (Vai-Vai). O Anhembi ainda contou a história do banquete (Rosas de Ouro) e transmitiu uma mensagem de paz (Império da Casa Verde).

Saiba como foi o primeiro dia de desfiles do Carnaval de São Paulo

Veja como foi o segundo dia de desfiles em SP:

MANCHA VERDE

Personagem Zé Carioca foi um dos "Zés" homenageados pela escola Foto: NELSON ALMEIDA / AFP

De volta à elite do samba paulista, a Mancha Verde abriu o segundo dia de desfiles. A escola desfilou os "Zés" do Brasil: do diretor de teatro Zé Celso ao ator José Wilker, passando pelo personagem Zé Carioca e o escritor Monteiro Lobato (cujo nome é José Bento Renato Monteiro Lobato), e até Tiradentes (Joaquim José da Silva Xavier), entre outros. A Mancha nasceu como um bloco de torcedores do Palmeiras na década de 1990 e estreou como escola de samba em 2000. Na noite deste sábado, levou para a avenida 3,2 mil componentes e cinco carros.

Destaques da escola:

— Pelo 13º ano, Viviane Araújo desfilou na Mancha Verde. Como madrinha de bateria, inovou na fantasia, toda dourada de relicário e com uma longa peruca cacheada, dispensando o tradicional costeiro que as rainhas costumam levar.

— Os 240 ritmistas foram conduzidos pelo Mestre Maradona que, aos 25 anos, é o mais jovem no "cargo" no Grupo Especial do carnaval de SP.

— Sem alas coreografadas, a escola apostou nos carros alegóricos, com muitas esculturas que se movimentavam, efeitos de luz e soltando fumaça e papel picado no público.

UNIDOS DO PERUCHE

Escola fez ma homenagem a Salvador Foto: ALICE VERGUEIRO/ESTADÃO CONTEÚDO

Campeã do Grupo de Acesso de 2015 e 12º lugar no Especial do ano passado, levou para o sambódromo pauSlita uma homenagem a Salvador. Com o enredo "A Peruche no maior axé, exalta Salvador, cidade da Bahia, caldeirão de raças, cultura, fé e alegria", a escola mostrou os índios tupinambás, a chegada dos portugueses no litoral do Estado, a cultura, a culinária e as práticas religiosas de Salvador. Baianos famosos foram lembrados do início ao fim do desfile: Dorival Caymmi, Gil, Caetano, Raul Seixas, Claudia Leitte e Ivete Sangalo. Neste ano, foram 2.800 integrantes em 20 alas e cinco carros alegóricos. O desfile teve 62 minutos, três a menos do que o máximo permitido.

Destaques da escola:

— Integrantes tiveram dificuldade para empurrar dois carros grandes carros alegóricos para a avenida. Imagens de bastidores mostraram correria e esforço, mas deu certo e a escola terminou o desfile a tempo.

— O carro abre-alas soltou dois mil balões em forma de pombas brancas no Anhembi, trazendo emoção e mensagem de paz ao Anhembi.

— A musa fitness Pri Santanna usou uma fantasia minúscula, com detalhes em dourado, para exaltar seus atributos físicos como madrinha de bateria.





IMPÉRIO DE CASA VERDE

Carro de abre-alas, com o tigre (símbolo da Império) de asas e a coroa da escola Foto: NELSON ALMEIDA / AFP

Atual campeã, a Império de Casa Verde trouxe para o sambódromo um enredo que fala da paz em uma nova era. Além de falar sobre a chegada de um império de paz ao mundo, a agremiação falou sobre o equilíbrio entre o homem e as forças da natureza. Conhecida por ter carros alegóricos grandiosos, a escola manteve a tradição e desfilou com carros luxuosos. O carro de abre-alas, com o tigre (símbolo da Império) de asas e a coroa da escola, foi composto por três partes, somando 60 metros de comprimento e 15 de altura. Fizeram parte 2,4 mil integrantes entre 19 alas. O desfile durou 64 minutos

Destaques da escola:

— Rodrigo e Jéssica, mestre-sala e porta-bandeira principais, passaram mal e precisaram ser socorridos na dispersão. Jéssica foi levada para um ambulância - a roupa dela pesava quase 40 quilos. Suas fantasias representavam anjos.

— Lívia Andrade, madrinha de bateria da Império de Casa Verde, além de uma bela performance, usou lentes de contato brancas no desfile. Ela disse que tratava-se de "soberania angelical".

— Como campeã em 2016, foi a própria escola quem escolheu desfilar como a terceira da noite deste sábado.

DRAGÕES DA REAL

Fantasias foram feitas com elementos trazidos especialmente do Nordeste, como chapéus da Paraíba Foto: NELSON ALMEIDA / AFP

Quarta escola a entrar no sambódromo na madrugada deste domingo, a Dragões da Real apresentou um enredo inspirado na música Asa Branca, de Luiz Gonzaga, para falar do Nordeste. O samba-enredo baseado no clássico da MPB conquistou o público. Fundada no ano 2000, a Dragões teve origem na torcida organizada do São Paulo e é a escola mais nova do Grupo Especial. No ano passado, ficou em 6º lugar. Desfilaram pela escola 2,8 mil componentes em 19 alas e cinco carros. A Dragões terminou o desfile com 63 minutos.

Destaques da escola:

— O cantor Fagner abriu o desfile cantando um trecho de Asa Branca, e o ator Chambinho do Acordeon, que interpretou Luiz Gonzaga no cinema, desfilou no carro sobre a cultura nordestina.

— As fantasias foram feitas com elementos trazidos especialmente do Nordeste, como chapéus da Paraíba e palha de Juazeiro da Bahia.

— A terceira porta-bandeiras da Dragões da Real, Giulia Guimarães, passou mal e saiu de ambulância do Anhembi. Aparentando estar sentindo dor, a jovem teve a fantasia retirada, enquanto integrantes da escola abanavam o rosto.

VAI-VAI

Escola lembrou os 30 anos da morte da mãe de santo Foto: NELSON ALMEIDA / AFP

Escola com mais títulos no carnaval paulistano, a Vai-Vai homenageou Maria Escolástica da Conceição Nazaré, a Mãe Menininha do Gantois, considerada uma das grandes divulgadoras do candomblé no Brasil e no mundo. A escola lembrou os 30 anos da morte da mãe de santo que viveu em Salvador. O desfile terminou com exatos 65 minutos, tempo máximo permitido.



Destaques da escola:

— Figuras reconhecidas participaram do desfile: o capitão do penta e ex-jogador de futebol Cafu, o ator Milton Gonçalves, que fez um discurso emocionante de abertura, e a atual Miss Brasil, Raissa Santana, que desfilou no carro abre-alas, que representou a criação do universo.

— Faltando cerca de 10 minutos para o fim do desfile, apenas dois dos cinco carros tinham passado pelo portão. A escola apressou o passo e conseguiu passar a tempo, sem perder pontos.

— O último carro alegórico molhou a pista e gerou reclamações da escola seguinte, a Nenê de Vila Matilde, cujo presidente reclamava de que havia algo gorduroso junto no chão, oferecendo risco. A Nenê só pisou na avenida após uma limpeza e algumas discussões.

Ainda faltam duas escolas:



NENÊ DE VILA MATILDE



ROSAS DE OURO

*ZERO HORA