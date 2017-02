Roubo de fuzil do Exército em Criciúma foi armação de recrutas, afirma Polícia Civil

Segurança 24/02/2017 | 17h18 Atualizada em

A Polícia Civil, em conjunto com o Exército, recuperou durante a tarde desta sexta-feira um fuzil que foi roubado por volta das 23h de quinta-feira em Criciúma, no Sul de Santa Catarina. A arma estaria no bairro Brasília. O Exército chegou a montar uma operação envolvendo pelo menos 50 homens para localizar a arma roubada, no entanto, ao longo do dia, a Polícia Civil descobriu, por meio do depoimento da até então vítima da ação, que o crime foi forjado por dois recrutas do próprio exército.

Conforme a polícia, um militar que estava de folga entrou pelos fundos da guarita do 28º Grupo de Artilharia de Campanha (GAC) e simulou o ataque ao soldado que estava com o fuzil carregado. O homem que estava trabalhando e que, conforme detalhes, tem interesse em se aposentar, cortou a ponta do dedo para simular o ataque. O recruta que estava de folga fugiu com a arma e tinha intenção de vender o objeto.

Conforme informações apuradas pelo G1, o armamento roubado é um fuzil FN Fal, automático leve e de calibre 762. Ainda durante a madrugada, policiais de outras cidades chegaram a ser deslocados para auxiliar nas buscas. A polícia não repassou detalhes sobre a identidade dos envolvidos e sobre quais providências deverão ser tomadas. A investigação deve seguir sob a coordenação do exército.

Acompanhe:

Após roubo de fuzil, exército faz operação de resgate em Criciúma