Roger Federer confirma participação na Basileia até 2019, diz jornal suíço

21/02/2017 | 13h46

Uma notícia animou os fãs de Roger Federer na última hora. O tenista, campeão do Australian Open, assinou contrato para jogar o ATP 500 da Basileia, na Suíça, até o ano de 2019. Isso pode significar mais duas temporadas completas do suíço. Quem confirma é o jornal suíço Blick nesta terça-feira.

Rumores e até palavras de Federer, na cerimônia de premiação na Austrália, davam a entender que neste ou no próximo ano poderia ser o último do jogador de 35 anos e com 18 Grand Slams conquistados.



Com a confirmação, Federer tornar-se o segundo tenista cnfirmado no torneio. Stanislas Wawrinka, compatriota de Roger Federer, também já havia garantido a sua participação.