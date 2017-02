Roger cita atenção ao setor defensivo do Atlético-MG

Prioridade 10/02/2017 | 13h45 Atualizada em

A transferência do atacante Lucas Pratto para o São Paulo parece não tirar o sono do treinador Roger Machado, que buscou destacar as inúmeras opções ofensivas do elenco atleticano.

— Se eu pegar só características semelhantes, tenho o Rafael(Moura) e o Fred. Se a gente quiser pensar em jogadores mais leves, tenho Maicosuel, Hyuri, Clayton. Se a gente quiser pensar no Robinho como um jogador de frente, posso tê-lo como referência — comentou o treinador atleticano.

Apesar de parecer tranquilo com a saída do então camisa 9, Roger não escondeu a preocupação para tentar consertar a defesa do Galo em breve. Em sua opinião, este ainda é o maior calcanhar de Aquiles do time.



— Para frente não é o problema. Nossa questão maior é a busca do equilíbrio entre defender bem e atacar — completou o treinador do Atlético, que volta a campo no próximo domingo, às 17h, contra o Uberlândia, pelo Campeonato Mineiro.