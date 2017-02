Rodrigo Faraco: vitória faz o Figueirense respirar no campeonato

Vivo 06/02/2017 | 11h32 Atualizada em

Sem mostrar bom futebol, o Figueirense resolveu o jogo contra o Internacional, no sábado. Era o que precisava. Até para aliviar a pressão, e dar um pouco de espaço para o time respirar ares mais leves, de vitória. Mesmo com a polêmica dos pênaltis. Concordei com o primeiro pênalti marcado, mas não com o segundo. Mesmo assim, eles só ocorreram porque a equipe pressionava e procurava o resultado. Ainda falta bastante para o acerto e é preciso correr contra o tempo, pra poder ainda sonhar em entrar na briga do turno.



